Veja as séries e filmes que entram na Netflix em setembro

Agosto, quem diria, está voando e setembro chega já já. Isso significa novidades disponibilizadas na Netflix. Nesta quarta-feira (21), a plataforma de streaming divulgou as produções que entram no seu catálogo a partir do mês que vem. Entre elas estão a 15ª temporada de Grey's Anatomy, a 5ª de How to Get Away with Murder e a estreia de Pose. Para quem curte Las Encinas, chega também a segunda temporada de Elite.

Já no fim do mês, é a vez da quarta e última temporada de The Good Place chegar ao serviço. Entre os novos títulos originais está The Politician, primeira produção de Ryan Murphy para a Neflix. The Politician conta a história de Payton Hobart (Ben Platt), um estudante rico de Santa Bárbara, na Califórnia, que sabe desde os 7 anos de idade que será o futuro Presidente dos Estados Unidos.

Nos filmes, logo no dia 1º, entram no católogo "Meninas Malvadas" e "Diário de Uma Paixão". "Cinquenta Tons Mais Escuros" é outra novidade para quem curte um romance.

Já no tema filmes originais, a Netflix trará "Crush á Altura", história de uma jovem de 1,90m que não consegue achar namorado, e "Sombra Lunar", que traz a caçada a um serial killer que ataca seguindo as fases da lua.

SÉRIES

GREY'S ANATOMY - Temporada 15 em 01/09

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - Temporada 5 em 01/09

ELITE (Original Netflix) - Temporada 2 em 06/09

O ESPIÃO (Original Netflix) - Temporada 1 em 06/09

THE I-LAND (Original Netflix) - Temporada 1 em 12/09

INACREDITÁVEL (Original Netflix) - Temporada 1 em 13/09

THE RANCH (Original Netflix) - Parte 7 em 13/09

(DES)ENCANTO (ORIGINAL NETFLIX) - Parte 2 em 20/09

CRIMINAL - REINO UNIDO (Original Netflix) - Temporada 1 em 20/09

THE POLITICIAN (Original Netflix) - Temporada 1 em 27/09

VIS A VIS (Original Netflix) - Temporada 4 em 27/09

THE GOOD PLACE (Original Netflix) - Temporada 4 em 27/09

FILMES

DIÁRIO DE UMA PAIXÃO - 01/09

DIRTY DANCING: RITMO QUENTE - 01/09

CAPITÃO AMÉRICA 2 - O SOLDADO INVERNAL - 01/09

CAÇA AOS GÂNGSTERES - 01/09

CLIMAX- 01/09

CARROS- 01/09

PROCURANDO NEMO - 01/09

PROCURANDO DORY - 01/09

CINQUENTA TONS MAIS ESCUROS- 09/09

CRUSH À ALTURA (Original Netflix) - 13/09

INFERNO - 15/09

SULLY: O HERÓI DO RIO HUDSON - 17/09

BETWEEN TWO FERNS: O FILME (Original Netflix) - 20/09

FRAGMENTADO - 23/09

SOMBRA LUNAR (Original Netflix) - 27/09