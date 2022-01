Veja bairros que registraram maiores volumes de chuva em Salvador

As chuvas fortes que atingiram Salvador na manhã deste domingo (23) registraram acumulado de 50,2 mm em seis horas, segundo dados do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec). As chuvas provocadas por um vórtice ciclônico de altos níveis (VCAN) provocaram deslizamentos e trechos de alagamentos.

Houve um deslizamento de terra na Av. Aliomar Baleeiro, sentido Av. 29 de Março, que atingiu uma das pistas. Equipes da Seman e da Transalvador foram enviadas para o local. Até às 9h30, a Codesal havia registrado nove registros de ameaças de deslizamento (1), árvores ameaçadas de cair (1), desabamento de muro (4), deslizamento de terra (1), infiltração (1) e poste ameaçando cair (1).

Os maiores acumulados de chuvas em seis horas foram registrados em Nova Esperança (50,2mm), CAB (47,4mm), Cajazeiras VIII (46,4mm), Nova Brasília (43,4 mm) e São Cristovão (41 mm).

"Temos equipes de plantão 24 horas prontas para atender as demandas da população feita pelo 199, referentes a ocorrências resultantes das chuvas", informa o coordenador de contingências da Codesal, Francisco Costa Júnior."

O VCAN é uma área onde os ventos nos níveis mais altos da atmosfera giram no sentido horário, fazendo com que o ar seco desses níveis mais altos desçam para a superfície, podendo acarretar precipitações.

Previsão

A previsão é de que as chuvas devam persistir com intensidade fraca a moderada até a próxima quarta-feira (26). Haverá uma redução na quinta-feira, mas a probabilidade é de que, até dia 30, as chuvas continuem por conta dos ventos úmidos vindos do oceano.

Plantão

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.