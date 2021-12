Veja cinco filmes para assistir após a ceia de Natal

Então, é Natal: depois da resenha e de muita comida bate aquela maresia. A conversa começa a diminuir e vem uma vontade de ver um filminho. Aqui, trazemos cinco indicações disponíveis nas plataformas de streaming para assistir com a galera ao longo deste fim de semana.

1. Encanto (Disney+)

Lançado há poucas semanas no cinema, Encanto chega hoje no Disney+. A produção apresenta a extraordinária família Madrigal, que vive isolada na Colômbia rural, onde todos foram abençoados com um dom mágico, exceto a menina Mirabel. No entanto, quando o lar dos Madrigal é ameaçado, ela pode ser a única esperança.

Com um visual riquíssimo, de cores tão deslumbrantes quanto as de Viva - A Vida é uma Festa, Encanto também representa povos latinos. Assinado pelos diretores Jared Bush, Byron Howard e Charise Castro-Smith, o roteiro apela para a humanidade real de seus personagens. Por isso, reconhece os talentos extraordinários dos Madrigal, assim como também inclui suas angústias rotineiras, as intrigas que existem entre eles e até as injustiças mais sérias que acontecem em qualquer família. A trilha sonora é de Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Moana).

Encanto estreia sexta (24), no Disney+ (Foto: Divulgação)

2. Being The Ricardos (Amazon Prime Video)

Protagonizado por Nicole Kidman e Javier Bardem, que dão vida ao casal Lucille Ball e Desi Arnaz, a trama inédita lançada pela Amazon conta a história do casal que é uma estrela por trás da sitcom de televisão I Love Lucy. No filme, o casal enfrenta uma crise que pode arruinar tanto a carreira profissional quanto a relação dos dois. Roteiro e direção são assinados por Aaron Sorkin, de Os 7 de Chicago.

O filme estreou na última segunda (21) e é exclusivo da Amazon Prime, já disponível no catálogo da plataforma de streaming.

Crise em relacionamento pode comprometer carreiras em nova produção da Amazon (Foto: Divulgação)

3. Não Olhe Para Cima (Netflix)

Dois astrônomos (Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence) descobrem um cometa imenso em rota de colisão com a Terra e precisam fazer com que a humanidade se preocupe com isso e passe a levar a história a sério.

A comédia que estreia nesta sexta (24), na Netflix, tem direção de Adam McKay e ainda tem atuações de Meryl Streep e Jonah Hill.

Leo DiCaprio e Jennifer Lawrence protagonizam novo longa da Netflix (Foto: Divulgação)

4. Lulli (Netflix)

Hora de um pouco de cinema nacional. Em Lulli, Larissa Manoela interpreta uma estudante de medicina que, após tomar um choque numa máquina de ressonância magnética, começa a ouvir os pensamentos das pessoas. O dom pode ser uma maravilha, mas também uma maldição na vida da jovem doutora.

A estreia é no domingo (26), exclusiva na Netflix.

Larissa Manoela vai ouvir pensamentos dos outros na comédia nacional Lulli (Foto: Divulgação)

5. John Wick 3 - Parabellum (Telecine)

Uma das maiores franquias de ação atuais, sucesso de público e bilheteria, também é atração. O terceiro filme da trilogia John Wick, Parabellum, estreia neste sábado (25) no streaming doTelecine. Os canais Megapix e Telecine fazem uma maratona neste mesmo sábado exibindo todos os outros filmes da trilogia e um especial em homenagem ao protagonista Keanu Reeves.

O dia de ação inicia com o Especial Keanu Reeves, a partir das 10h20 no Megapix, com os filmes Caçadores De Emoção, Velocidade Máxima e 47 Ronins. Na sequência, o canal traz os dois primeiros títulos do melhor assassino do mundo, John Wick - De Volta Ao Jogo e John Wick: Um Novo Dia Para Matar. A história de Wick começa com uma caçada ao homem que matou seu cachorro, o último presente de sua falecida esposa; e segue com o matador sendo forçado a pagar uma dívida do seu passado.

A partir das 22h, a programação segue no Telecine Premium exibindo John Wick 3 -- Parabellum na sessão Superestreia. Dessa vez, John precisa fugir quando sua vida é colocada a prêmio após matar um membro da alta cúpula no Hotel Continental, quebrando assim uma das regras mais importantes da organização criminosa. O título mais recente da trilogia conseguiu se tornar a maior bilheteria da franquia em apenas 10 dias e conta com Halle Berry e Laurence Fishburne também no elenco.

John Wick 3 será exibido após maratona em homenagem a Keanu Reeves (Foto: Divulgação)