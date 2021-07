Veja como adotar um dos gatinhos que viviam na colônia de Piatã

Os gatinhos que faziam parte da colônia de Piatã, que foi vítima de um incêndio no último domingo (4), estão à procura de um lar. Para auxiliar nesse processo de busca de adotantes, a prefeitura está realizando um cadastro de pessoas interessadas. Os interessados podem entrar em contato com a Dipa através do Instagram (@diretoriaanimalsalvador).

O processo é coordenado pela Diretoria de Bem-Estar e Proteção Animal (Dipa), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Como os animais foram expostos após o incêndio, todos estão sendo acompanhados de perto por profissionais. Só serão disponibilizados para a adoção animais saudáveis e em condição de ir para um novo lar.

De acordo com a assessora técnica da Dipa, Natália Melo, a estimativa é de que a colônia tenha cerca de 200 gatos. “A solução é ter consciência que você tem um bichinho que precisa de amor e carinho, não é um brinquedo”, destaca.

Segundo Natália, alguns gatos foram levados para passar por avaliação médica e já foram castrados, adotados e estão sendo entregues nos lares. “Sempre mobilizamos para que as pessoas adotem. Já temos gatos castrados na colônia, até porque tivemos Castramóvel em Piatã que fez este serviço, e tivemos a procura de pessoas que estão se mobilizando para adoção daqueles que vivem no local”, disse Natália.

A lavadeira Maria José da Silva esteve em Piatã na segunda-feira (6) e adotou uma gatinha, a quem deu o nome de Luna Vitória, “por ser uma vitoriosa”. “Há tempos que quero adotar um gatinho, aí disseram pra vir aqui que eu ia conseguir. Quando vi a reportagem daqui da colônia me interessei mais ainda, me arrumei e vim. A história de Luna é longa, e achei isso que fizeram com os animais uma tremenda malvadeza e um grande crime. Se fizeram isso com os animais, imagine com seres humanos”, diz Maria José.

Castração

O projeto de castração municipal atende a cães e gatos a partir dos seis meses até os cinco anos. Para participar da ação, o animal precisa estar com vacina antirrábica em dia, e o dono deve encaminhar o CPF, comprovante de residência e telefone de contato para agendamento através do e-mail dipa@gmail.com.

É necessário também enviar as informações do animal, como data de nascimento, pelagem e quilo. A partir daí, o bichinho entrará numa lista de espera para a castração gratuita, que é feita no Castramóvel e em clínicas parceiras.