Veja como fazer a prova de vida online para aposentados e pensionistas de Feira

Começa nesta quarta-feira (1) o processo da prova de vida para aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência de Feira de Santana (IPFS). O recadastramento, que pode ser feito até o dia 31 de outubro, já pode ser realizado por um aplicativo de celular e é obrigatório. Sem ele, o recebimento do benefício financeiro será interrompido.

Para fazer a prova de vida pelo celular, basta baixar o aplicativo “MEU RPPS”, que está disponível para Android, na Play Store, e iOS, na App Store. O download é feito no próprio celular e o aplicativo é gratuito.

Com o aplicativo aberto, o usuário deve fazer o reconhecimento facial do beneficiário seguindo todas as instruções. Além disso, deve também anexar algum documento de identificação com foto, como RG, CNH, carteira de identidade militar e carteira de entidade de classe (OAB, CRM, CRP, CRC, entre outras), dentro da validade, em perfeito estado de conservação.

Após o processo feito, o aposentado ou pensionista pode acompanhar o status do seu procedimento, para saber se foi validado, usando o próprio aplicativo. Aqueles que tiverem problemas com a validação devem aguardar novas instruções para realização da prova de vida presencial, sem prejuízo de ter o seu benefício suspenso.

Vale destacar que o procedimento não é validado automaticamente e precisa passar por uma análise de documentos e reconhecimento facial, junto à base de dados do sistema.

Os servidores aposentados ou pensionistas que não realizarem a prova de vida terão os seus benefícios suspensos após a publicação no Diário Oficial do Município, restabelecendo-se o pagamento após a devida regularização.

Há ainda outras formas de fazer a prova de vida. Confira:



CORREIOS

Aqueles que não moram no Brasil podem realizar a prova de vida pelo Correios. Os documentos (confira em anexo quais são) deverão ser enviados com Aviso de Recebimento (AR) para o IPFS, situado à Rua Leolinda Bacelar Lima, n° 207, Centro, Feira de Santana/BA, CEP 44.001-240.

PESQUISA EXTERNA

Para os aposentados ou pensionistas portadores de moléstia grave, residentes no município, que tenham dificuldades de locomoção, poderá ser realizada pesquisa externa, com comparecimento dos técnicos à residência para permitir a identificação do titular do benefício e a realização da comprovação de vida.

O requerimento para realização da prova de vida por meio de pesquisa externa, deverá ser efetuado por interessado, perante o IPFS, com apresentação de documento de identificação do requerente e do aposentado ou pensionista e comprovação da dificuldade de locomoção por atestado médico ou declaração emitida pelo hospital. O serviço deverá ser previamente agendado no IPFS.