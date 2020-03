Veja como proteger os alimentos do novo coronavírus

A costureira Maria Rita de Araújo, 63 anos, vai ao mercado uma vez por mês fazer as compras da família, mas, às vezes, precisa retornar em outros momentos para repor alguns produtos que acabaram antes do tempo. O entra e saí de gente, pegando e devolvendo itens para as prateleiras tem preocupado a idosa desde que começou a pandemia do novo coronavírus. Ela faz parte do grupo de risco e tem medo de levar mais do que arroz e feijão para casa.

“Por mais que o mercado esteja limpo, os produtos que estão nas prateleiras todo mundo pega para pesquisar o preço ou para olhar a qualidade. Não sei se a pessoa que passou por ali antes de mim estava com o vírus. A gente fica assustada, e esperando que fique tudo bem, mas vai que... nunca se sabe”, disse.

Na saída do mercado, dona Rita para na feirinha para comprar as frutas porque, segundo ela, os vendedores ambulantes têm preços mais baratos. “Todo mundo pega nas frutas e nas verduras para escolher o que levar, e devolve para a banca o que não quer. Outro dia mesmo vi uma senhora espirrando e depois encontrei ela na mesma banca que eu encostei escolhendo as cenouras. Espero que ela tenha lavado as mãos”, brincou.

Frutas precisam ser higienizadas (Foto: Arquivo CORREIO)

O medo de dona Rita é compreensível, mas os especialistas afirmam que não há motivo para pânico. Se souber higienizar corretamente os alimentos, todo mundo vai poder comer e passar bem. O nutricionista esportivo e professor de Nutrição, João Paulo Mentes, contou que é tudo muito simples, mas que merece atenção. Pacotes de arroz e feijão, e os enlatados, têm uma forma comum de limpeza.

“Os alimentos que são industrializados e que tem embalagem, o ideal é que seja passado um pano com álcool gel 70% nessa embalagem. Agora, se for um produto que o recipiente é muito bem vedado ela pode lavar embaixo da torneira mesmo, com água, sabão ou detergente, e vai ficar bem higienizado como acontece com nossas mãos”, afirmou.

Já com as frutas e verduras o tratamento é diferente. A recomendação é usar um produto específico para matar não apenas o novo coronavírus como qualquer tipo de vírus ou germe. João Paulo ensinou como fazer para limpar as folhas de alface ou as maças, e alguns dos insumos são de uso comum nas casas dos brasileiros.

“Os alimentos in natura, como frutas e verduras, também precisam passar por uma limpeza. A gente usa, geralmente, água oxigenada. Uma colher de sopa para um litro de água. Mergulha os alimentos e deixa por cerca de 20 minutos. Alguns mercados já vendem o produto pronto, o hipoclorito de sódio, que é a mesma coisa, funciona da mesma forma. Uma colher de acordo com a quantidade descrita na embalagem”, contou.

Alimentos com e sem casca devem ser lavados desta forma. Se eles forem conservados na geladeira e longe do contato com produtos não higienizados é suficiente fazer esse processo uma única vez. O nutricionista frisou que essas regras perdem a eficiência se a mão de quem manipula esses alimentos não estiver limpa.

As formas de lavar corretamente as mãos já vêm sendo repetida pelos infectologistas desde que a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, começou a se proliferar, mas não custa lembrar. Segundo o Ministério da Saúde, é preciso usar água e sabão, e esfregar bem as palmas, o dorso, os pulsos, a ponta e entre os dedos. Fazer essa higienização com álcool gel 70% também resolve.

O vice-presidente do Conselho Regional de Medicina da Bahia (Cremeb), Júlio Braga, foi além e frisou que ao chegar em casa as pessoas devem tomar logo banho e separar a roupa para a lavagem. Calçados também devem ser colocados de lado, principalmente, se idosos morarem no mesmo imóvel.

“Não há necessidade de cuidado especial na lavagem da roupa, pode lavar da maneira como já costuma lavar, com água e sabão. E se houver alguém infectado na casa é preciso separar os produtos, como pratos e talheres, e ter cuidado ao levar alimentos para essas pessoas. No caso da lavagem dos alimentos, pode usar quiboa. Já é recomendado há muito tempo, é só diluir em água e fazer a higienização”, contou.

Ter uma dieta balanceada é importante também no combate ao novo coronavírus. Quem se alimenta mal baixa a imunidade e fica mais vulnerável a uma infecção, por isso, alimentos ricos em nutrientes e bem higienizados são importantes nessa luta.

Confira as dicas dos profissionais

1. No mercado, mantenha a distância recomendada de 1 metro entre as pessoas.

2. Enquanto estiver fazendo as compras não leve a mão ao rosto, nariz ou boca;

3. Depois de guardar as compras no porta-malas do carro limpe as mãos com álcool gel e se possível limpe também o volante e o banco do veículo;

4. Ao chegar em casa faça logo a higienização dos alimentos;

5. Pacotes de alimentos industrializados como arroz, feijão e macarrão devem ser limpos com um pano com álcool gel;

6. Produtos em recipientes vedados, como os enlatados, por exemplo, podem ser limpos embaixo da torneira, com água e sabão;

7. Alimentos in natura, como frutas e verduras, devem ser higienizados com água sanitária, uma colher para cada 1 litro de água. Deixar por 20 minutos;

8. Quando chegar da rua tome banho, e coloque as roupas sujas e o calçado para lavar;

9. Evite contato com quem está infectado, como almoçar juntos ou dividir pratos, copos e talheres;

10. Lave bem as mãos antes de limpar os alimentos e antes de comer, as palmas, o dorso, os pulsos, as pontas e entre os dedos;