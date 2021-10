Veja como será o acesso da torcida do Bahia no retorno à Fonte Nova 

Os tricolores aguardam com ansiedade o duelo contra o Palmeiras, nesta terça-feira (12), às 21h30, na Fonte Nova, pela 26ª rodada do Brasileirão. Não é para menos. A partida vai marcar o retorno do público no estádio após um ano e sete meses. A última vez que o Bahia contou com o apoio do seu torcedor foi na rodada dupla contra Confiança (Copa do Nordeste) e Doce Mel (Baianão), no dia 7 de março de 2020.

O torcedor que vai à Fonte Nova nesta terça-feira precisa ficar atento aos protocolos para o acesso ao estádio. Como apenas 30% da capacidade do estádio está liberada, o Bahia poderá contar com cerca de 15 mil torcedores.

Todos os presentes terão que apresentar documento com foto, acompanhado do cartão de vacinação ou o Certificado COVID obtido através do aplicativo “CONECT SUS” do Ministério da Saúde, comprovando que recebeu as duas doses ou a dose única da vacina. É obrigatório o uso de máscara no acesso e durante todo o jogo. Frascos com álcool em gel de até 100 ml estão liberados, já álcool líquido será proibido.

Para controlar o acesso, um bloqueio será montado no perímetro da Fonte Nova - na Ladeira da Fonte das Pedras e na região do Dique do Tororó. Quatro portões serão disponibilizados aos torcedores nos setores Oeste, Norte e Sul.

Nesta segunda-feira (11), a Fonte Nova passou por desinfecção. Algumas cadeiras do estádio foram bloqueadas para garantir que os torcedores mantenham distância e não se aglomerem. Não haverá venda de bebida alcóolica dentro da Fonte, mas o consumo está liberado nos arredores da praça esportiva. No entanto, agentes da prefeitura vão fiscalizar e coibir possíveis aglomerações.

Vale lembrar que os sócios do Bahia com acesso garantido e que estão em dia com a mensalidade tem prioridade para garantir um lugar na partida. Para isso, eles precisam realizar um cadastro em site disponibilizado pelo clube até às 22h desta segunda-feira informando a situação vacinal.

O mesmo acontece com outros torcedores que compraram os ingressos disponibilizados pelo clube. Nesse caso, eles precisam autorizar a Fonte Nova a consultar o estágio de vacinação através dos dados da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Salvador. A liberação é feita no site da Arena até às 23h59 desta segunda-feira. Após o processo, o torcedor receberá um email indicando se está apto para adquirir o bilhete.