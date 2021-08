Veja como votaram os deputados federais baianos na PEC do voto impresso

A PEC do voto impresso, bandeira do presidente Jair Bolsonaro, foi rejeitada na noite desta terça-feira pela plenário da Câmara de Deputados, em Brasília.

A derrota veio com maioria dos votos. Foram 218 votos pelo seu arquivamento e apenas 229 votos favoráveis. Para que ela fosse aprovada, era necessário o apoio de no mínimo 308 deputados. Com o resultado, não foi preciso abrir o segundo turno de votações, e o texto foi arquivado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).



Leia mais: Plenário da Câmara rejeita PEC do voto impresso e texto é arquivado



Dos 39 deputados federais da Bahia, nove estiveram ausentes da votação, outros nove votaram a favor da PEC do voto impresso, enquanto 21 votaram contra. O deputado federal Igor Kannário anunciou que votaria a favor da PEC, após ter feito uma enquete nos stories no Instagram. Segundo o parlamentar, mais de 6 mil pessoas votaram na enquete, sendo a ampla maioria a favor do voto impresso, o que justificaria o seu voto.

Confira como votaram os deputados federais baianos

Abílio Santana - AUSENTE

Adolfo Viana - AUSENTE

Afonso Florence - NÃO

Alex Santana - SIM

Alice Portugal - NÃO

Antonio Brito - NÃO

Arthur Oliveira Maia - AUSENTE

Bacelar - NÃO

Cacá Leão - SIM

Charles Fernandes -AUSENTE

Claudio Cajado - SIM

Daniel Almeida - NÃO

Elmar Nascimento - AUSENTE

Félix Mendonça Júnior - NÃO

Igor Kannário - SIM

João Carlos Bacelar - NÃO

Jorge Solla - NÃO

José Nunes - AUSENTE

José Rocha - NÃO

Joseildo Ramos - NÃO

Leur Lomanto Júnior - SIM

Lídice da Mata - NÃO

Marcelo Nilo - NÃO

Márcio Marinho - SIM

Mário Negromonte Jr. - NÃO

Otto Alencar Filho - NÃO

Pastor Sargento Isidório - AUSENTE

Paulo Azi - AUSENTE

Paulo Magalhães - NÃO

Professora Dayane Pimentel - NÃO

Raimundo Costa - NÃO

Ronaldo Carletto - AUSENTE

Sérgio Brito - NÃO

Tia Eron - SIM

Tito - SIM

Uldurico Junior - SIM

Valmir Assunção - NÃO

Waldenor Pereira - NÃO

Zé Neto - NÃO