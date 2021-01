Veja documentos necessários para tomar a vacina contra a covid-19

A vacinação contra a covid-19 deve começar entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro, nas estimativas do Ministério da Saúde. As duas vacinas que pediram autorização da Anvisa para uso emergencial, a Coronavac e a da Oxford/Astrazeneca, precisam ser administradas em duas doses. Na preparação para a imunização, muitos têm dúvidas sobre como será feito o controle e que documentos serão necessários para garantir a vacinação.

O plano de imunização do governo federal diz que todos serão vacinados, mesmo sem documentos. É preciso, no entanto, comprovar que faz parte do grupo correspondente à fase da vacinação - idoso, trabalhador de saúde, doente crônico etc.

Para fazer o controle, o Ministério da Saúde diz que é importante informar o CPF ou apresentar o Cartão Nacional de Saúde (SNS), o Cartão do SUS. "Para o acompanhamento em tempo real da situação vacinal de cada cidadão brasileiro, o Ministério da Saúde disponibilizou o aplicativo Conecte SUS. Por ele, cada dose aplicada será registrada na carteira digital de vacinação do usuário, identificado por meio do CPF ou do Cartão Nacional de Saúde (CNS). Também serão registrados o tipo de vacina, seu lote de fabricação e a data em que foi tomada a dose", explica o ministério, em nota enviada ao G1.

O paciente poderá fazer o registro na base de dados no momento do atendimento, com uso do CPF ou CNS.

Como ter o cartão do SUS

O Cartão do SUS guarda os dados individuais sobre os usuários do SUS, com datas e locais de atendimentos, entre outras informações do paciente. Ele é gratuito e pode ser feito pessoalmente na secretaria de Saúde do município ou em unidades do SUS. É preciso apresentar RG, CPF, certidão de nascimento ou de casamento. Algumas cidades pedem também comprovante de residência.

A segunda via pode ser emitida pelo portal ou app Conecte Sus. O app serve como substituto da versão impressa.