Veja lista dos 10 bairros de Salvador que lideram casos de coronavírus

Você sabe como anda a realidade do seu bairro? Nessa semana, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou que, dos 163 bairros considerados oficiais, 103 já possuem casos registrados de coronavírus. No levantamento anterior, esse número era de 97.

O CORREIO preparou uma lista com os 10 bairros (veja abaixo) que possuem mais registros da doença na capital baiana. Mas antes, um alerta importante: mesmo que seu bairro não apareça na lista, não não deixe de aplicar os cuidados de higiene que são importantes para evitar a contaminação da doença, como lavar bem as mãos, evitar levá-las ao rosto e usar a máscara de proteção.

Confira também o mapa que o CORREIO preparou com um raio-x da doença na cidade.

Desde quando o levantamento começou a ser feito, no dia 22 de março, a Pituba se posicionou numa colocação que nenhum outro bairro quer estar: a de líder nos casos de coronavírus, com 46 infectados.

"O vírus começou na Pituba e agora tem chegado aos bairros mais populares. Os distritos sanitários de Brotas e Boca do Rio, por exemplo, tem nos preocupado”, explicou o secretário de Saúde de Salvador, Léo Prates. O que os dados têm mostrado é que cresce o número de casos de coronavírus nos bairros periféricos, como a Liberdade.

No levantamento da pasta, foram utilizados números absolutos, mas você também poderá conferir abaixo os dados de população e incidência de casos por mil habitantes nos determinados bairros.

Vale lembrar que os números da SMS não levam em conta os pacientes que estão apenas com suspeita da doença ou que portam o vírus mas são assintomáticos. Ou seja, o fato de um bairro não aparecer entre os listados, não o isenta de ter algum habitante infectado.

Moradores

O fato da Pituba ter 46 casos, por exemplo, não significa que todos os infectados pegaram a doença no bairro, e sim que moram no bairro. E claro, como a doença não se manifesta de forma imediata, esses doentes podem ter inectados vizinhos, o que aumenta o número no local.

Isso tem deixado alguns moradores da Pituba preocupadas. A dona de casa Neuzari Costa, por exemplo, evita ao máximo sair do condomínio onde mora. “Eu vou no máximo até a portaria para pegar uma encomenda, mas com muita ansiedade. Não quero sair”, disse.

Quando é preciso o seu marido, que é aposentado, é o responsável por ir na padaria ou mercado. “Até vejo minhas amigas irem caminhar na praça, fazer algum exercício, mas eu tenho medo. Só de imaginar todo o processo de limpeza quando a pessoa volta para casa, me deixa mais ansiosa”, explicou.

Para quem precisa sair de casa, o jeito é encarar esse processo mais rigoroso de higiene. Esse é o caso do técnico de inspeção Sandro Mendes, morador de Brotas, o segundo bairro com mais casos de covid-19. São 33 no total.

“Sempre uso a máscara e, assim que entro no carro, passo álcool em minhas mãos. Chegando em casa, deixo o sapato do lado de fora, limpo as coisas que comprei e vou direto tomar banho. Coloco todas as roupas que usei para lavar”, disse.

Para Léo Prates, o levantamento feito auxilia a prefeitura em suas tomadas de decisões. “O pessoal da fiscalização dos decretos intensifica as ações nos bairros com mais casos”, garantiu.

Veja a lista de bairros com mais casos de covid-19 em Salvador:

* Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro