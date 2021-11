Veja lista: Vazam nome dos famosos que vão participar do BBB 22, diz colunista

Vazaram os supostos primeiros nomes dos famosos que vão participar do Big Brother Brasil 22. De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, as estrelas foram testadas clinicamente e terão de passar, ainda, por exames psicológicos.

Os nomes vazados são: Lexa, Di Ferrero, MC Carol, Ellen Roche, Rodrigo Simas, Aline Riscado, Negra Li, Jonathan Azevedo e Ícaro Silva.

Ainda de acordo com o colunista, os famosos passaram por alguns exames no Hospital Barra D’or, no Rio de Janeiro, e ainda precisarão passar por outras etapas eliminatórias. Já os pipocas ainda não foram escolhidos por Boninho, chefão do programa.

O BBB22 terá Tadeu Schmidt como substituto de Tiago Leifert e tem estreia marcada para o dia 17 de janeiro do próximo ano.