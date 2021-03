O Vitória jogava pelo empate, mas fez mais do que o suficiente para avançar à segunda fase da Copa do Brasil e venceu o Águia Negra por 1x0 em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. O resultado classifica o Leão para enfrentar o vencedor de Rio Branco-ES ou Sampaio Corrêa, que se enfrentam na quarta-feira (10), às 18h.

O gol rubro-negro no estádio Ninho da Águia foi marcado pelo atacante David. Veja abaixo como foi: