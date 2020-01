Veja o que rolou no último do Festival Virada Salvador

Mesmo debaixo de chuva na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, o sertanejo de Danniel Vieira não jogou água no chope da galera que curte o último dia de programação do Festival da Virada, nesta quarta-feira (1º).

Além dele, a própria “dona” do espaço, Daniela Mercury, fez seu tradicional show ao primeiro pôr-do-sol do ano. Ainda se apresentaram Olodum e Saulo, além das shows pockets. O evento que enecrrou o Festival Virada Salvador foi exibido ao vivo pelo YouTube.

Veja o que rolou e até a próxima!

***

23h35 ● Fim!

"El Caribe" foi a última música do festival virada. Antes de se despedir, Saulo desejou um feliz 2020 a todos. Já o público respondeu com um coro de "eu não vou embora"

(Foto: Tiago Caldas/CORREIO)

23h31 ● Colaboração

Os garotos do projeto Equipe Tá Quebrando acompanharam Saulo durante toda a sua apresentação. Eles são da Boca do Rio, bairro onde acontece a festa

(Foto: Tiago Caldas/CORREIO)

23h18 ● Coladinhos

Depois de sair do chão, agora é a hora de ficar agarradinho com o #mozão2020 no Festival Virada. Saulo puxou "Não precisa mudar", tocando os corações. Na sequência ele toca "Outra vez"

23h05 ● Mistura

Saulo recebe no palco Dom Clica e Mr. Armengue. Depois, emenda uma cover de Edson Gomes, "Vem Me Regar"

22h59 ● Ritmo acelerado

Saulo pergunta ao público se estão cansados. O povo responde, em uníssono, "não". Após garantir que a galera ainda tá com pique, o cantor avisa que vai começar uma sequência de músicas mais rápidas, sendo "Bota pra Ferver" a primeira delas.

(Foto: Tiago Caldas/CORREIO)

22h43 ● Sucesso

Cantor mandou Raiz de Todo Bem, para alegria do público. Confere aí!

22h40 ● Grupo faz participação

Foi só Saulo botar o pé no palco e tocar Terra Nossa, primeira música do show, que o Festival Virada tremeu. Já para El Caribe, a segunda a noife, o artista teve a ajuda dos adolescentes grupo ETQ para animar o público. Na coletiva, o cantor fez questão de ressaltar os garotos. "Se é para ter alguma notícia hoje, que seja eles e não eu".

22h34 ● No palco

O cantor já está fazendo o show de encerramento do Festival Virada Salvador

(Foto: MOnique Maione/CORREIO)

22h20 ● Saulo à vista!

Defensor da música baiana, Saulo comemorou tocar num dia cujas atrações principais são da Bahia. "É como se tivessem me colocado na lista certa, na galera que mais gosto de andar, que mais admiro", diz, antes de entrar no palco

(Foto: Rafaela Fleur/CORREIO)

21h11 ● Curta um pouco do som

20h35 ● Atração nova rolando

O Olodum já faz seu show

(Foto: Monique Maione/CORREIO)

20h17 ● Olodum pronto para entrar!

(Foto: Rafaela Fleur/CORREIO)

19h20 ● Fofo!

Os pais de Daniela Mercury acompanham o show da filha, sentados, na arena que tem o nome da cantora. Fofura nível mil!

18h33 ● Mais fã especial

Na plateia de Daniela, Mart'nália curte o show nesse dia 1º

(Foto: Márcio Reis)

18h32 ● Daniela no palco

(Foto: Monique Maione/CORREIO)

17h50 ● Fã especial

O DJ Telefunksoul apresenta o som do seu projeto Bahia Bass no Poket Virada

(Foto: Gabriela Cruz/CORREIO)

17h35 ● Fã especial

O estilista Fause Haten passou seu 20º Réveillon em Salvador. Ele é um dos convidados de Daniela Mercury para o show de logo mais

(Foto: Márcio Reis)

17h32 ● Preparação

O cantor Gerônimo é um dos convidados que sobem ao palco junto com a a Rainha Daniela Mercury, que se apresenta daqui a pouco no Festival Virada Salvador. "Ela me chamou e eu vim num raio. Eu sinto muito orgulho em fazer parte da vida dessa moça e agora estou feliz em comemorar isso com ela".

(Foto: Gabriela Cruz/CORREIO)

17h23 ● Tá chegando!

A rainha da arena já está pronta para subir ao palco no primeiro pôr-do-sol da década. Durante a coletiva de imprensa, a cantora Daniela Mercury disse que o show vai celebrar não só a chegada de 2020, mas também o lançamento do álbum Perfume, os 35 anos do axé e os 70 anos do trio elétrico. "Vou celebrar tudo no mesmo show para que a gente tenha mais força para seguir". Perfume chega as plataformas de música no dia 10 de janeiro e tem canções de Chico Buarque, Magary Lord, Alexandre Peixe e Chico César, além da participação do Ilê Aye e do Olodum: "É um álbum que traz muitas surpresas".

(Foto: Rafaela Fleur/CORREIO)

17h22 ● Na espera

Mais uma fã está só aguardando a cantora Daniela Mercury subir no palco. Para a cozinheira Luciene Azevêdo, de 25 anos, o bom de Daniela é que ela não tem preconceito com ninguém: "Ela é aberta ao público. Todo ano eu marco presença aqui".

(Foto: Priscila Natividade/CORREIO)

16h56 ● Cadê a rainha?

Já tem súdito da rainha na arena para curtir o por do sol com ela. "Daniela representa", afirma a psicóloga Jamile Conceição.

(Foto: Priscila Natividade/CORREIO)

15h15 ● Tá tendo show!

Não tem chuva que desanime! Sertanejo Danniel Vieira faz abertura do último dia

(Foto: Jefferson Peixoto/Secom/PMS)

Serviço

O quê: Festival Virada Salvador (Orla da Boca do Rio)

Quando: Quarta-feira (1º), a partir das 15h

Quanto: De graça

Ordem dos shows:

Danniel Vieira

Cronista do Morro (pocket)

Telefunksoul (pocket)

Daniela Mercury

Aiace (pocket)

Olodum

Ylaa (pocket)

Saulo