Veja onde comprar o presente de mainha sem vacilar para o coronavírus

O Dia das Mães será diferente em 2020 e o motivo você já sabe: o novocoronavírus, que mexeu radicalmente na rotina de todo o mundo. Bater perna em loja buscando o presente de mainha? Não. Almoçar fora? Nem pensar.

Caso a mamãe em questão for idosa, aí que complica mais ainda. Grupos de risco devem ficar em casa porque podem sofrer consequências mais graves. Pensando nisso... como fazer para presentear mainha?

A estudante Alice Santana, 29 anos, estava assistindo um filme quando ouviu a mãe dela falar pela primeira vez em Airfryer. O assunto surgiu de novo em outra conversa dias depois, e mais uma vez durante um bate papo na cozinha. Foi então que a estudante entendeu que era uma indireta para o presente do Dia das Mães, porque com ou sem pandemia elas querem, e merecem, ser presenteadas.

“Airfryer é uma espécie de fritadeira que não usa óleo. Achei o pedido inusitado porque minha mãe é muito vaidosa. Ela, geralmente, ganha perfume, maquiagem, roupa, essas coisas. Nunca pensei que ela fosse querer ganhar um eletrodoméstico. E no domingo também é aniversário dela, mas já avisei que será apenas um presente”, contou Alice.

Com a pandemia em curso, a estudante teve que se virar. No ano passado, ela comprou um kit de maquiagem e foi diretamente na loja. Já este ano, foi a internet quem salvou. “Ainda tive que pagar mais caro que em 2019. Comprei na semana passada e deram cinco dias úteis para chegar. Espero que chegue a tempo”, disse.

Usar o e-commerce foi o jeito encontrado por ela para não ter que sair de casa e poder evitar o risco de ser contaminada com o novo coronavírus. Até o final da manhã desta quinta-feira (7), a Bahia tinha 4.466 pessoas com a doença. Apesar de também estar preocupada, a estudante Denise Araújo, 29, disse que vai comprar o presente da mãe dela na lojinha do bairro.

“Ao todo, somos cinco filhas. No ano passado, juntamos e compramos um celular novo. Ela adorou, gostou tanto que queria outro esse ano. Nem eu troco de celular todo ano. Eu disse ‘mainha, calma aí’. Vou comprar uma sandália porque ela queria uma no aniversário dela, em fevereiro, ganhou vários presentes, mas nenhuma sandália. Vou a uma lojinha aqui do bairro mesmo, rapidinho, e de máscara”, contou.

Segundo a Pollis Estratégia, empresa baiana de pesquisa e consultoria empresarial, o Dia das Mães é segunda melhore época de venda para o varejo, perdendo apenas com o Natal. No entanto, neste ano os promotores de venda terão que usar da criatividade. De acordo com a estatística Caroena Alves, os números apontam mudanças econômicas e de comportamento.



“Historicamente o Dia das Mães é o 2º maior dia de vendas do comércio, perdendo apenas para o Natal. Esse ano percebemos um novo comportamento, 33% dos filhos não pretende comprar presentes e também a concepção de almoço como presente. Anteriormente o almoço, mesmo quando feito em restaurante, era uma parte do presente”, aponta.

Mãe de dois filho, a professora Catarina Vieira, 44, afirma que pouco importam os meios, o que interessa é ser lembrada.

"Eu nem pedi nada de mais. Uma bolsa nova, uma blusa ou um calçado já está de bom tamanho. Então, não tem desculpa. Se a loja estiver fechada, eles podem pedir pela internet. Eles fazem tudo pela internet hoje em dia, ficam jogando, conversando, pedindo comida, então, não tem desculpa”, afirmou.

Ela contou que em 2019 passou a data com a mãe dela, em Cachoeira, no Recôncavo, e que o plano era fazer o mesmo esse ano, mas teve que abrir mão da visita por conta da pandemia. “O almoço vai ser pela tela do celular, mas ela está bem, graças a Deus, e isso é o que importa”, disse.

Importando ou não, fizemos uma lista de presentes dos mais variados para você que quer deixar uma lembrança para sua mamãe no próximo domingo. Tudo online e com possibilidade de entrega por delivery ou drive-thru. Afinal de contas: a regra é o #FicaEmCasa.

1. A&T Joias

A marca está oferecendo o serviço de delivery gratuito em Salvador para pedidos a partir de R$ 50. As peças vão devidamente embaladas para presente, higienizadas, acompanham cartão personalizado e certificado de garantia. Os pedidos poderão ser realizados até sexta-feira (8) pelo WhatsApp (71) 98187-4440 e, após a confirmação do pagamento, as entregas serão feitas no sábado (9), véspera do Dia das Mães. O pagamento pode ser realizado por meio de transferência bancária, cartão (a máquina é levada até o comprador) ou através do envio de link do Pagseguro. Veja algumas opções de presente:

- Brinco Bola | R$ 12,00

- Brinco Pérola | R$ 25

- Colar cristais | R$ 39

- Brinco Gota | R$ 55

- Anel Menina | R$55

- Bracelete São Jorge | R$ 65

- Colar Coração | R$ 65

- Bracelete Love | R$95

- Colar Relicário| R$98

- Colar com Zircônia Colors | R$135

- Colar Love | R$145

- Colar Pedra | R$ 289

2. MINISO

Desde a última quinta-feira a loja recebe pedidos pelo WhatsApp (71) 98255-4104. O cliente tem acesso ao catálogo com produtos e preços através deste site (https://kyte.site/miniso-ba). Entrega grátis em Salvador (em até 24h) para compras a partir de R$50 ou através do drive-thru no Shopping Bela Vista. A loja exige um pedido mínimo de R$50 . Os pagamentos são por cartão de crédito pelo Pagseguro.

- Bastão de Selfie | R$23,99

- Carteira feminina vermelha | 38.99

- Carteira Preta | R$39,99

- Tapete Yoga Miniso | R$44.99

- Carteira rosa (19,1cm) | R$44.99

- Bolsa de Ombro Rosa | R$74.99

Tapete de Yoga e bastão de selfie são opções mais em conta para presentear mainha (Foto: Divulgação)

3. Lojas Americanas

É possível comprar da loja mais próxima de sua residência pelo site, app da Americanas (opção "compre e receba hoje") e, também, pelo WhatsApp clicando neste link nasuacasa.lojasamericanas.com.br. Basta conferir as regras e disponibilidade do serviço de frete para o CEP e fazer o pedido.

- Prancha Tourmaline Ion Mundial | R$49,99

- Secador Power Shine Black SC-13 Mondial | R$79,99

- Conjunto de panelas Caribe II Tramontina com 5 peças | R$179,99

- Gel de limpeza facial Garnier vitamic C 120g | R$21,99

- Creme facial Nívea antissinais 100h | R$24,99

- Hidratante Garnier U MT Vitamina com FPS30 40g | R$36,99

4. Centauro

Loja tem frete grátis no site. Você pode conferir clicando aqui.

- Calça Legging Oxer Cotton | R$34,99

- Tênis Oxer Slip - R$59,99

- Maiô para Natação com Touca Oxer | R$59,99

- Bolsa Puma | R$ 89,99

5. Negrif

Para quem tem uma mamãe que gosta de uns looks mais identitários, a Negrif oferece 10% de desconto na primeira compra para quem se cadastrar no site www.negrif.com.br. Os pedidos podem ser feitos no próprio site ou entrando em contato com o WhatsAp (71) 99949-9140

- Batinha Nadados | R$60

- Batinha com Manga | R$70

- Macacão Saruel | R$150

Macacão Saruel sai a R$150 na loja Negrif (Foto: Divulgação)

6. Shopping da Bahia

Desde o dia 29 de abril, o site do shopping tem uma página com a indicação de todas as marcas presentes no empreendimento e que têm canais de venda online, direcionando o cliente diretamente para as modalidades de e-commerce, WhatsApp e drive-thru.

Neste último caso, o consumidor poderá fazer a compra online e a retirada do produto será realizada no Drive SDB, localizado no estacionamento I1, atrás do Edifício Capemi, das 10 às 18h a partir do dia 02/05 (sábado), com entrega agendada no formato drive thru.

7. Salvador e Salvador Norte

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping têm serviços de drive-thru e delivery. Os empreendimentos criaram pontos nos estacionamentos para realizar as entregas do drive e as listas de lojas estarão disponíveis nos sites do Salvador Shopping e Salvador Norte.

O cliente não precisará sair do carro: um funcionário da loja vai até ele. Os profissionais estarão usando máscaras e luvas, além de realizar a higienização do item adquirido. Nas duas modalidades, o consumidor deverá realizar a compra online na sua loja favorita.

No drive, a retirada do produto será nos pontos de drive-thru, enquanto que no delivery o produto chega em casa. O funcionamento do drive é vai até o final de semana: no sábado as entregas acontecem das 10h às 18h e nodomingo de 12h às 18h. Já para o delivery, cada loja definirá seus horários.

8. Shopping Itaigara

O Itaigara disponibilizará em seu site e redes sociais a relação das lojas participantes e os canais de vendas – sites, aplicativos, WhatsApp, Instagram, Facebook, entre outros. A partir da segunda-feira, dia 4, o serviço de entrega funcionará das 10h às 18h no estacionamento em frente ao shopping (E1).

9. Shopping Barra

A partir da terça-feira (5), o cliente pode fazer suas compras. Nos canais digitais do Barra (site e redes sociais), os consumidores poderão conferir as marcas do Shopping Barra que disponibilizam o serviço. Ao clicar no ícone da loja, o cliente será direcionado para o site (e-commerce) ou contato de WhatsApp da loja escolhida, no qual fará a compra on-line do produto (escolha dos itens e pagamento). Em seguida, o cliente irá ao shopping em dia, horário agendado com o vendedor para fazer a retirada da mercadoria. A retirada será um espaço disponibilizado no estacionamento G1, que funcionará das 9h às 18h, de terça a domingo. Clique aqui para ir até o site.

10. Shopping Paralela

Outro que também aderiu ao modelo de drive-thru foi o Shopping Paralela. O esquema é parecido: os clientes escolhem os produtos por WhatsApp ou loja virtual e podem retirá-los em horário agendado até o próximo domingo. O funcionamento é das 10h às 18h. A lista completa está completa neste site.

No caso do Paralela, participam da operação lojas de vestuário, sapatos, acessórios, perfumes e floricultura, além de restaurantes, que também estão preparando almoços especiais para as mamães, com entrega pelos aplicativos, como Uber Eats, Rappi e iFood.

