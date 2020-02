Veja os filmes e séries que chegam à Netflix em março

Carnaval passou, março chegando e está quase na hora do catálogo da Netflix receber novidades. Entre as mais aguardadas está a nova temporada da série espanhola "Elite", que chega no dia 13. "Ozark" também terá novos episódios. A lista inclui ainda o primeiro reality original do serviço no Brasil, a versão nacional de "The Circle", apresentado por Giovanna Ewbank.

Na parte de filmes, o destaque é a chegada da trilogia da saga "Jogos Vorazes" e de "Eu, Daniel Blacke, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2016.

Ao todo, serão incluídos no serviço 15 séries, 13 filmes, 8 documentários e 17 desenhos e animes. Veja os lançamentos da Netflix em março:

Séries

6/03: O Último Guardião: Temporada 3

11/03: On My Block: Temporada 3

11/03: The Circle: Brasil

13/03: Coletivo Terror

13/03: Elite: Temporada 3

13/03: Kingdom: Temporada 2

13/03: O Assassino de Valhalla

19/03: Feel Good

20/03: Carta ao Rei

20/03: Não provoque

20/03: A Vida e a História de Madam C.J. Walker: Minissérie

22/03: Brooklyn Nine-Nine: Temporada 6

26/03: Nada Ortodoxa

26/03: Raio Negro: Temporada 3

27/03: Ozark: Temporada 3

Filmes

01/03: Prenda-Me Se for Capaz

01/03: O Dossiê Pelicano

01/03: Terremoto: A Falha de San Andreas

02/03: Como Nossos Pais

06/03: Troco em Dobro

08/03: Sitara: Sonhando com as Estrelas

13/03: Lost Girls - Os Crimes de Long Island

20/03: O Poço

20/03: Jogos Vorazes: Em Chamas

20/03: Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1

20/03: Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 2

22/03: Eu, Daniel Blake (22/3/2020)

27/03: Notas de Rebeldia (27/3/2020)

(Foto: Divulgação)

Documentários e especiais

03/03: Taylor Tomlinson: Quarter-Life Crisis

04/03: Lil Peep: Everybody's Everything

06/03: Ugly Delicious: Temporada 2

11/03: Na Rota do Dinheiro Sujo: Temporada 2

20/03: A Máfia dos Tigres: Minissérie

20/03: Fangio - O Rei das Pistas

25/03: Crip Camp: Revolução pela Inclusão

27/03: There's Something in the Water

(Foto: Divulgação)

Infantis

01/03: DC Super Hero Girls: Temporada 1

01/03: A Viagem de Chihiro

01/03: Princesa Mononoke

01/03: O Conto da Princesa Kaguya

01/03: O Mundo dos Pequeninos

03/03: Luccas Neto em: O Fim do Natal

05/03: O Pequeno Poderoso Bheem: O Festival das Cores

10/03: Carmen Sandiego: Roubar ou Não, Eis a Questão

16/03: O Chefinho - De Volta aos Negócios: Temporada 3

16/03: Go! Go! Cory Carson: Temporada 2

17/03: Shaun, o Carneiro - Aventuras na Fazenda

20/03: As aventuras de Arquibaldo: Temporada 2

(Foto: Divulgação)

Anime

05/03: Castlevania: Temporada 3

13/03: Beastars - O Lobo Bom

19/03: Altered Carbon: Nova Capa

23/03: Sol Levante

26/03: 7SEEDS: Parte 2

(Foto: Divulgação)