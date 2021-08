Veja os gols da derrota do Bahia para o Sport, pelo Brasileirão

O Bahia não foi feliz no clássico contra o Sport, na noite deste domingo (1º), no estádio de Pituaçu, pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor até criou boas chances, mas abusou em perder gols e foi castigado com gols de Mikael, aos 43 minutos do segundo tempo.

A derrota sacramentou o quinto revés seguido do Bahia na temporada, o quarto no Brasileirão. Agora, o tricolor vai voltar as atenções para o confronto com o Atlético-MG, quarta-feira (4), pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Esquadrão precisa vencer por três gols de diferença para ir às quartas, ou por dois gols para levar para os pênaltis.

