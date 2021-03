Em uma tarde de ataque inspirado, o Bahia não deu chances ao Altos-PI. Neste domingo (28), o Esquadrão goleou o adversário por 5x0, em Pituaçu, e conquistou mais um triunfo na Copa do Nordeste. O resultado foi construído ainda no primeiro tempo com três gols de Gilberto e um de Rodriguinho. O camisa 9 voltou a balançar as redes na segunda etapa e fechou o placar.

