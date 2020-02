O Bahia venceu o CSA por 2x0 na noite desta quarta-feira (19), no jogo que abriu a 5ª rodada da Copa do Nordeste. Juninho e Gilberto marcaram para o Esquadrão no estádio Rei Pelé, em Maceió. O resultado fez o tricolor subir para a segunda colocação do grupo A, com oito pontos, à frente do Botafogo-PB pelo número de gols marcados. O Fortaleza lidera com a mesma pontuação e melhor saldo. Veja os gols e melhores momentos da partida:

Relacionadas Bahia vence CSA e conquista primeiro triunfo fora de casa em 2020