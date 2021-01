Veja os primeiros famosos vacinados contra a covid-19 no Brasil

Moradores do Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, foram dos primeiros famosos que receberam a vacina contra covid-19 no Brasil. A instituição abriga artistas de terceira idade há 101 anos. Como são idosos e vivem em abrigo, eles estão na primeira fase da vacinação do país.

A imunização aconteceu na quarta-feira (20). Receberam a vacina Zezé Motta, Solange Gomes, Stepan Nercessian, Paulo César Pereio, Leny Andrade e outros. "A gente ficou sabendo da vacina no dia 19 de janeiro e, ao avisá-los, eles ficaram muito eufóricos", contou ao R7 Cida Cabral, administradora do abrigo. "Foi uma noite importante para eles, afinal, a vacina estava sendo muito esperada por todos. E, na hora que a coisa se concretizou, foi uma felicidade muito grande para todo mundo", acrescenta.

Pereio, de 80 anos, foi um dos primeiros a ser imunizado. O filho dele, João Velho, do casamento com Cissa Guimarães, compartilhou a foto do pai vacinado. To vacinado... porra. QUERO OUTRA DOSE!”, escreveu o filho, parodiando o pai.

Solange Couto vive no retiro com a mãe e celebrou nas redes sociais. "Hoje estou vivendo um marco na história da humanidade. Obrigada, meu Deus!". Ella rebateu algumas críticas. “Sou residente do retiro desde 23 de outubro, por causa da minha mãe, do meu trabalho e porque eu tenho direito. A razão de eu ter tomado a vacina é porque eu tenho 64 anos, sou cardiopata e por estar residente fixa no Retiro dos Artistas, que é uma instituição residencial para idosos. Por isso eu tenho direito de tomar a vacina. Não tomei a vacina pagando, nem passando a frente de ninguém e não desrespeitei nenhuma lei ou norma. Fui vacinada pelos profissionais de saúde sanitária e não por profissionais do Retiro dos Artistas”, explicou. Stepan Nercessian, que é presidente da instituição, recebeu a vacina por estar em contato direto com os residentes.

Ao todo, 57 residentes receberam a primeira dose da vacina Coronavac.