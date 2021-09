Veja os segredos para cuidar dos antúrios black queen em apartamentos; vídeo

Na coluna SE PLANTE desta sexta-feira (24) encerramos nosso ciclo de boas-vindas à primavera com uma opção para ambientes de sombra! Mas calma aí.... Como destaca nossa colunista Briza Menezes, muita gente acaba errando a mão na jardinagem caseira porque insiste em deixar as plantas em locais com pouca iluminação. Ela própria assume que já matou muitas assim!

Os Antúrios podem ficar próximos de janelas, recebendo apenas luminosidade durante grande parte do dia, mas Briza enfatiza que, mesmo nestes casos, uma ou duas horas de sol diárias fazem toda a diferença para proteger a planta de doenças e garantir as inflorescências.



Veja mais dicas de jardinagem na coluna Se Plante

No vídeo, ela explica que os Antúrios não produzem flores, segundo os botânicos, mas brácteas ou folhas modificadas. As flores são pontinhos bem pequenos que se encontram nas espigas, onde, na verdade, ocorre a polinização. E o conjunto formado por bráctea (a folha colorida) e espiga florida que, portanto, é chamado de inflorescência.

O Antúrio é originário da América Central e do Sul, em especial da Colômbia, mas já existem mais de 60 variedades pelo mundo. Muitas delas fruto de pesquisas, através de cruzamento de espécies, com o objetivo de gerar novas opções de cores e “polinizar” o mercado de plantas.

Os tradicionais Antúrios vermelhos ou brancos já não são maioria. Hoje, já é possível encontrar listrados, bicolores e em tons incomuns, como lilás, azul, roxo e até negros. E o escolhido do vídeo de hoje é justamente um Antúrio Black Queen! Além de rara beleza, possui inflorescências mais duráveis, permanecendo por cerca de 60 dias. Mas as novidades não param por aí. Aqui, ele surge em kokedama, técnica japonesa que consiste em cobrir as raízes com esferas de musgo e substrato. Então, se plante e já dá um play aí pra conferir todas as dicas!

Às sextas-feiras, na coluna SE PLANTE você encontra vídeos inéditos sobre jardinagem no site, YouTube e nas redes sociais.