Veja prazos para pagar IPVA de placas com finais 7, 8, 9 e 0 sem multa

Quem dirige precisa ficar atento aos prazos de pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A taxa para veículos cujas placas terminam em 7, 8, 9 e 0 ainda podem quitar o valor dentro do prazo estabelecido pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba).

Os donos de veículos com placas de final 7 são os que mais precisam correr: a data limite para pagamento é até esta segunda (31), quando vence a cota única ou a terceira cota mensal para quem optou pelo parcelamento desde junho.

Já na terça-feira (1º), é a vez dos veículos com placas de final 8 quitarem a terceira cota ou a cota única. Já os veículos com placas de finais 9 e 0 terão um prazo maior, podendo pagar até 30 de setembro e 1º de outubro, respectivamente.



Pagamento

O pagamento pode ser feito em qualquer agência ou caixa eletrônico do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob. Basta levar o número do Renavam para que a consulta seja feita.

Também é possível efetuar o pagamento via aplicativos do Banco do Brasil e do Bradesco, também sendo necessário informar o número do Renavam. Todas as informações poderão ser consultadas no site da Sefaz-Ba ou por meio do call center da secretaria (0800 071 0071).

Todos os débitos referentes à taxa de licenciamento e às multas de trânsito deverão ser pagos até a data de vencimento da terceira parcela. Os débitos existentes anteriores que ainda não foram notificados também podem ser divididos em três vezes, juntamente com o IPVA 2020. No entanto, quem perder o prazo da primeira cota deixa de ter o direito ao parcelamento em três vezes.