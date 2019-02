Veja programações do Fuzuê e Furdunço, neste fim de semana e no Carnaval

Antes mesmo do Carnaval começar oficialmente, as festas já tomam as ruas de Salvador no pré-Carnaval do Fuzuê e do Furdunço, que ocorre neste fim de semana no circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra) e deve atrair um milhão de pessoas. Já na semana que vem, a terça (26) e a quarta-feira (27) também fazem parte da folia com o Pipoco e o Circuito Sérgio Bezerra, respectivamente.

Uma novidade deste ano é o Salvador, Som & Mar, que vem como uma segunda versão do Carnaval Náutico que, no ano passado, foi realizado durante a folia.

A programação do Fuzuê, com 39 atrações gratuitas e sem cordas, é novidade e conta com bandas como Ganhadeiras de Itapuã. Quabales e Tio Paulinho. A concentração será no Clube Espanhol, às 16h, e o desfile termina no Farol da Barra.

CLIQUE AQUI E VEJA GUIA COMPLETO PARA O CARNAVAL 2019

As 45 atrações selecionadas para tocar no Furdunço já haviam sido divulgadas anteriormente. Dentre elas estão Àttooxxá, Lincoln & Duas Medidas, Denny Denan, Mudei de Nome e Família Macêdo (Armandinho e família Macêdo). A concentração será às 15h. Mas, atenção: além deste final de semana, a quinta-feira de Carnaval, no dia 28, também tem um “segundo” Furdunço, que é quando a banda BaianaSystem toca.

O Furdunço foi lançado pela Prefeitura em 2014 e o Fuzuê em 2016, com a proposta de valorizar os pequenos equipamentos e manifestações culturais no chão, resgatando antigos carnavais.

“O pré-Carnaval tem objetivo muito estratégico de dar estímulo a mais para que os turistas antecipem a chegada à cidade, que fica hiperlotada no Carnaval”, pontua o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington. Mais de um milhão de pessoas são esperadas nos três eventos de pré-Carnaval.



Como novidade neste ano, o festival marítimo passado será durante o pré-Carnaval. O “Salvador, Som & Mar” será realizado a partir das 12h de sábado (23) próximo ao Solar do Unhão e terá shows de Lincoln & Duas Medidas, do DJ Rafa Gouveia e do cantor Léo Macedo..

Na terça-feira (26) tem mais festa: é o Pipoco, em sua terceira edição, com o cantor Léo Santana. O trio sairá do Clube Espanhol às 19h. A quarta-feira (27) também não ficará de fora: o Circuito Sérgio Bezerra iniciará no Farol da Barra às 19h com bandinhas, bloquinhos e fanfarras.

Confira festas do pré-Carnaval:

Ganhadeiras de Itapuã serão uma das atrações do Fuzuê (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Atrações do Fuzuê, neste sábado (23), a partir das 16h:

Bike Fuzuê

Expresso 071

Banda Da Guarda Municipal

Tio Paulinho

Stripulia

Coral Cant@Art

Oficina De Frevos E Dobrados

Quabales

Cia De Danças E Folguedos

Terno De Reis Rosa Menina

As Ganhadeiras De Itapuã

Fanfarra Canelight

Gravata Doida

Bejuzeiras De Areia Branca

Mascarados De Maragojipe

Chegança Dos Marujos Fragata Brasileira

Barquinha De Bom Jesus Dos Pobres

Grupo Cultural Mandu

Caretas Tradicional De Acupe

Grupo Folclórico Zambiapunga

Grupo De Mascarados De Maragojipe – Maralegia

Caretas De Cairú

Paroano Sai Milhó

Walter Queiroz

Fanfarra.Bbg

Afoxé Korin Nagô

Só Samba De Roda

Escola De Samba Unidos De Itapuã

Pierrot Tradição Plataforma

Axé Dadá

Capoeira Mangangá

Insaba Maza

Amigos Do Babá

Grupo Fuzuê Junino

Tudo X Transforma

Aldeia Coletivo Cênico

Banda Big Show

Arraiá Das Marias

Fanfarra Santa Barbara

Atrações do Salvador, Som e Mar deste sábado (23), a partir das 12h:

Lincoln & Duas Medidas

DJ Rafa Gouveia

Leo Macêdo

Lincoln & Duas Medidas estará no Salvador, Som & Mar e no Furdunço (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Atrações do Furdunço, neste domingo (24), a partir das 15h:

Rixô Elétrico

Paulo Dj

Gira Ingonça

Andarilho Elétrico

Bike Axé

Mamah Soares

Bike Da Alegria

Sylvia Patrícia E Tuk Tuk Sonoro

Espaço Musical

Maira Lins E O Boteco Elétrico

Micro Trio De Ivan Huol

Flor Serena - Rural Elétrica

Grupo Marana

D´J Parente E D´J Sucesso Ton

Dna Dodô Primos Elétricos

Faustão E Os Mongas

Vitrola Baiana

Eletric Team

Quabales

Forró Massapê

Família Macêdo (Armandinho e família Macêdo)

Mudei De Nome

Forró Do Tico

Geovana Costa

Forró Zé Baratino

Lincoln & Duas Medidas

Fit Dance

Os Informais

Samba De Farofa

Jau

Banda Cativeiro

Gerônimo

Adriano Rezende

Mambol Ada

A Mulherada

Mammá Di Souza

Trio Bahia Bass - Telefunksoul E Convidados

Orquestra De Pandeiros De Lauro De Freitas

Solares

Denny Denan

Trio Do Reggae

Shantay

Furdance

Colher De Pau

Àttooxxá



Navio pirata animará foliões durante o Carnaval (Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

Atrações do Furdunço de quinta-feira (28) de Carnaval, a partir das 15h:

BaianaSystem

Banda Compassos

E Serpentina • Xote Bacana • Kart Love• Lisbeth

Salada Mista • Irmãos Macedo

Banda Alayê • Amanda Santiago • Marcionílio

Prado

Banda Contato 71

Raça Pura

Os My Friends

Banda Xote De Anjo

Wilson Café

Mudei De Nome

Léo Santana arrasta Pipoco na terça-feira de pré-Carnaval na Barra (Foto: Arisson Marinho / CORREIO)

Atração do Pipoco, na terça-feira (26) a partir das 19h:

Léo Santana

Circuito Sérgio Bezerra, na quarta-feira (27) a partir das 19h:

Bandinhas, bloquinhos e fanfarras