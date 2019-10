Veja tudo o que aconteceu na canonização de Irmã Dulce

O Papa Francisco canonizou, às 5h33 (horário de Brasília) deste domingo (13), no Vaticano, Itália, a baiana Irmã Dulce (1914-1992). Santa Dulce dos Pobres, como agora ela será chamada, teve seu processo de santificação concluído em 27 anos — o terceiro mais rápido da história da Igreja Católica. A baiana é primeira santa brasileira.

Com duração de 5h, a cerimônia é acompanhada por cerca de milhares de devotos na Praça de São Pedro, no Vaticano, e por tantos outros no Brasil. Com muita música, o 'esquente' para a canonização no Vaticano começou às 5h15 no horário do Brasil (10h15 no horário da Itália). As atrações musicais foram comandadas por Margareth Menezes e Waldonys.

Confira fatos inéditos sobre Irmã Dulce no especial Pelos Olhos de Dulce

Após as apresentações artísticas, começou o rito da missa pela canonização de Dulce e dos outros quatro beatos: John Henry Newman; Giuseppina Vannini; Maria Teresa Chiramel Mankidiyan; e Margherita Bays. O rito da canonização aconteceu no interior da missa. Depois, o papa respondeu positivamente e oficializou os beatos como santos. Ao final da missa o Papa Francisco reza, como em todos os domingos, a Oração do Ângelus, ou oração do meio-dia.

Veja os fatos mais relevantes da canonização

11h12 ● 'Um ideal'

O padre Antônio Maria também esteve na canonização hoje. Ele falou do privilégio de conhecer a religiosa baiana e disse que ela é um exemplo pelo qual devemos nos espelhar. "Irmã Dulce não é um ídolo, nós a amamos muito, Irmã Dulce é um ideal", afirmou. Leia mais.

10h24 ● 'Honra inexplicável'

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também viajou para o Vaticano. "É uma honra inexplicável fazer parte deste momento. Salve Santa Dulce dos Pobres, abençoe o nosso país", escreveu. Depois da cerimônia, ele usou o Twitter para elogiar o papa Francisco. "O papa Francisco tem atuado para aumentar o diálogo da fé entre as nações e entre as religiões, estimulando o fortalecimento de valores comuns para a justiça e a paz no mundo. A Igreja Católica brasileira vive um grande momento com a canonização da Irmã Dulce. Parabéns a todos".

(Foto: Reprodução/Twitter)

10h21 ● Encontro com monarca britânico

Depois da cerimônia de canonização, o Papa Francisco também recebeu o príncipe Charles, do Reino Unido, que viajou para acompanhar a celebração. Um dos santos canonizados hoje é inglês.

(Foto: AFP)

10h17 ● Hora de agradecer

A superintendente das Osid, Maria Rita Pontes, também contou ao CORREIO um pouco de como foi a emoção desse momento tão esperado e destacou que agora é hora de agradecer. "Uma gratidão enorme, a Deus em primeiro lugar e a todas as pessoas que contribuíram para que esse processo fosse concluído tão rápido". Ela também relembrou o encontro com o Papa Francisco. "Foi muito rápido, entreguei a imagem de Irmã Dulce a ele, quando ele recebeu, se emocionou".

10h13 ● Presente de boleiro

Fã de futebol, o argentino Papa Francisco recebeu uma camisa da seleção italiana com seu nome e o número 10 das mãos do técnico, Roberto Mancini, e do zagueiro e capitão Bonucci, depois da cerimônia.

(Foto: AFP)

10h11 ● Grupo Odebrecht presente

"Nossa relação com Irmã Dulce é longa e representa parte fundamental de nossa história. Norberto Odebrecht dizia que Irmã Dulce foi a mais santa das criaturas que ele conheceu. Mais do que nunca, nossa Santa representa o poder da ação e da temperança frente às ideologias, uma grande esperança num momento tão importante da história da humanidade. Ela está lá, ao lado do criador, olhando por todos nós." Marcelo Gentil, responsável por Comunicação e RI Nordeste da Odebrecht S.A., presente à Cerimônia de Canonização de Irmã Dulce representando o Grupo Odebrecht e a Família.

(Foto: Divulgação)

10h03 ● 'Na história'

O secretário de Turismo do Estado da Bahia, Fausto Franco, foi uma das autoridades que viajou para acompanhar a canonização do Vaticano. Ele foi acompanhado da mulher, a apresentadora Astrid Fontenelle, e do filho deles, Gabriel. "Manhã para ficar na memória e na nossa história", escreveu.

(Foto: Reprodução)

9h46 ● 'Maior dia da minha vida"



Do Vaticano, miraculado José Maurício contou um pouco como foi o momento da canonização. "Foi muito emocionante participar", contou. "O protocolo exigia que eu ficasse ao lado dos outros miraculados", diz. "A gente pegou o ofertório, a gente pegou uma taça com pétalas de flores e levamos ao papa. Para minha surpresa, quando a gente chegou lá o papa pegou a minha mão, eu não esperava isso, e me abençou". E completa: "Estar aqui hoje é o maior dia da minha vida, é o maior acontecimento da minha vida, saber que minha santinha, minha conterrânea, minha contemporânea, pessoa que a gente via andando pelas ruas de Salvador fazendo só o bem, pôde ser canonizada pelo meu milagre...Isso pra mim é de uma alegria que não dá para descrever". Assista:

09h22 ● Representando o presidente

O vice-presidente Hamilton Mourão esteve no Vaticano para a canonização da Santa Dulce dos Pobres. "Nesta manhã, com reverência, participei da cerimônia de canonização do #AnjoBomdaBahia pelo #PapaFrancisco. #IrmãDulce, que com grande amor e fé intercedeu pela saúde e vida de milhares de brasileiros, torna-se Santa de todo nosso Brasil e do mundo", escreveu Mourão no Twitter." Antes da cerimônia de canonização de #SantaDulceDosPobres , cumprimentei chefes de Estado e governo e representantes de países que também vieram ao #Vaticano homenagear seus santos", acrescentou, postando foto em que aparece conversando com o Príncipe Charles e outra com o presidente da Itália, Sergio Mattarella. Mourão viajou acompanhado pela esposa.

(Foto: Reprodução/Twitter)

09h13 ● Auréola



Uma auréola foi colocada na imagem de Santa Dulce dos Pobres no santuário em sua homenagem, no Largo de Roma.

"Somente os santos podem usar a auréola, o que quer dizer que Deus a reconheceu como santa", explica o assessor de Memória e Cultura das Obras Sociais (Osid), Osvaldo Gouveia. Ele acrescenta que o objeto é representação de "luz, a luz que ela representa". Em todos os lugares do Brasil e do mundo, diz, o símbolo é colocado como o "merecimendo de uma glória".

09h06 ● Prefeito direto do Vaticano

O prefeito ACM Neto celebrou a canonização da Santa Dulce dos Pobres. “É uma emoção muito grande acompanhar a canonização do nosso Anjo Bom da Bahia aqui no Vaticano. Nas minhas orações, pedi que ela continue guiando os nossos caminhos e olhando pelos que mais precisam. Salve, Santa Dulce dos Pobres!”

08h45 ● Presente para o papa

Superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), Maria Rita Pontes entregou pessoalmente ao Papa Francisco um terço e uma imagem de 30 cm da Santa Dulce dos Pobres.

"A primeira santa brasileira", afirmou Francisco.

08h42 ● Bianca Comparato fala ao CORREIO

"Pra mim ela sempre foi santa, com todo respeito", diz a atriz, que também falou da admiração que tem pelo Papa Francisco. "Pra mim, o Papa Francisco, como Irmã Dulce, são pessoas progressistas dentro da igreja (...) O Papa também tem contato muito forte com o povo", falou ao jornalista Alexandre Lyrio. Ela destacou a preocupação dele com as queimadas na Amazônia.

Assista:

08h31 ● Missa no Saboeiro

A celebração após a canonização da Santa Dulce dos Pobres acontece na primeira paróquia em homenagem à santa. Confira um momento no vídeo de Tiago Caldas:

08h19 ● Alegria, alegria

Olha a animação da galera

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

08h14 ● Ah, os baianos...

Missa acabou e um grupo de fiéis resolveu animar bem do nosso jeitinho: cantando Baianidade Nagô, sucesso do Carnaval da Bahia desde a década de 1990. Se ligue como foi:

07h58 ● Aniversário especial

A cantora Margareth Menezes completa hoje 57 anos e teve direito a parabéns cantado em pleno Vaticano

07h56 ● Fim

Equipes já desmontam toda a estrutura da missa na Praça de São Pedro, depois do encerramento da cerimônia de canonização

07h54 ● Especial

No altar da missa na paróquia, no Saboeiro, uma relíquia. Um fragmento de osso da Santa Dulce dos Pobres está dentro da cruz

(Foto: Hilza Cordeiro/CORREIO)

O tchau do Papa Francisco

(Foto: Marcelo Gentil/Foto do Leitor)

07h44 ● Em Salvador...

Missa vai transformar a capela em Paróquia Santa Dulce dos Pobres, no Saboeiro

(Foto: Hilza Cordeiro/CORREIO)

07h38 ● Atriz que viveu Dulce acompanha

A atriz Bianca Comparato, que interpretou Irmã Dulce nos cinemas em 2014, foi ao Vaticano para acompanhar a canonização. A artista afirma que não tem religião, mas diz que a Santa Dulce dos Pobres transcende isso. "Esse momento é um marco importante. Ela representa esse símbolo humanitário e ainda passa uma mensagem que o mundo precisa receber. Num planeta tão polarizado onde estender a mão ao próximo virou risco de vida, a Irmã Dulce se mostra o oposto", afirmou ao site F5, da Folha de S. Paulo.

A atriz viajou com a mãe (Foto: Reprodução/Instagram)

07h32 ● Sermão do Papa Francisco

O Vaticano divulgou na íntegra o sermão do Papa Francisco. Ele disse que os que se dedicaram aos mais pobres na vida religiosa percorreram "um caminho de amor nas periferias existenciais do mundo". Clique aqui para ler o sermão inteiro.

07h30 ● Brasileiros são parentes de santa!

Uma família de Santa Catarina está no Vaticano não pela Santa Dulce dos Pobres, mas pela Santa Bays. Eles são descendentes da suíça. "Nos sentimos todos abençoados, por Irmã Dulce também".

Confira no vídeo de Alexandre Lyrio:





07h19 ● Papa no papamóvel

Após o fim da missa, o Papa Francisco se retirou no Papa Móvel. A multidão ansiosa fez de tudo para ver rapidamente o religioso, que passou acenando aos fiéis

07h17 ● Presença forte de brasileiros no Vaticano

(Fotos: Nizan Guanaes/Especial para o CORREIO)

07h11 ● Missa chega ao fim

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

07h10 ● Família mineira vira devota

Agora é oficial. Irmã Dulce é santa. A família mineira abaixo estava em Roma por acaso. Quando marcaram a viagem, não sabiam da coincidência. Católicos, quando surgiu a informação se programaram para estar presentes. Agora, garantem que viraram devotos fervorosos. "Acreditamos que não é por acaso que aconteceu essa coincidência de datas. Estávamos programados para vir a Roma. Quando soubemos, tínhamos que prestigiar, né? ", disse o médico Ramon Maranhão. "Agora viramos devotos. Comecemos A história de Irmã Dulce. Todo brasileiro conhece um pouco de sua obra".

(Foto: Alexandre Lyrio/CORREIO)

07h04 ● Mais emoção

O vice-prefeito Bruno Reis também acompanha do Vaticano a cerimônia. "Estou muito feliz e emocionado em participar da canonização de Irmã Dulce, primeira santa nascida no Brasil. Que essa história tão bonita de caridade e dedicação aos mais pobres toque o coração de todo o mundo. Viva, Santa Dulce dos Pobres!", escreveu ele nas suas redes sociais.

(Foto: Reprodução/Instagram)

07h00 ● Vida de fé

"Hoje, agradecemos ao Senhor pelos novos Santos, que caminharam na fé e agora invocamos como intercessores. Três deles são freiras e mostram-nos que a vida religiosa é um caminho de amor nas periferias existenciais do mundo", disse o Papa Francisco durante sua homilia.

(Foto: AFP)

06h45 ● Em Salvador, emoção

Fiéis fizeram vigília desde a noite de sábado no Santuário da nova santa, no Largo de Roma. Veja fotos:

(Tiago Caldas/CORREIO) (Tiago Caldas/CORREIO) (Tiago Caldas/CORREIO) (Tiago Caldas/CORREIO) (Tiago Caldas/CORREIO) (Tiago Caldas/CORREIO) (Tiago Caldas/CORREIO) (Tiago Caldas/CORREIO) (Tiago Caldas/CORREIO)

06h42 ● Multidão na Praça de São Pedro

Milhares de pessoa acompanham a cerimônia de canonização. Cerca de 15 mil peregrinos brasileiros estão no Vaticano para a ocasião histórica.

(Foto: Marcelo Gentil/Leitor CORREIO)

06h38 ● Mudança no Santuário

Após oficialização da canonização, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, dom Marco Eugênio Galrão, anunciou a mudança do nome do Santuário da Imaculada Conceição da Mãe de Deus para Santuário Santa Dulce dos Pobres. "Estamos apenas confirmando o que todos nós já sentíamos em nossos corações. Isso não muda nada porque desde sempre sabemos que Deus fala através dela".

06h33 ● Hora da comunhão

Após o ofertório, que teve integrantes da congregação da Santa Giuseppina, cerca de 200 padres se preparam para o momento da comunhão

06h27 ● Santa Dulce dos Pobres e Santo Antônio

(Foto: Alexandre Lyrio/CORREIO)

O que seria deles sem a fé em Antônio? Certamente não estariam no Vaticano assistindo de perto a canonização de Irmã Dulce. Muitos devotos do santo casamenteiro se tornaram, por tabela, fiés a Santa Dulce dos Pobres. Isso porque o Anjo Bom da Bahia era devota número 1 de Santo Antônio. É ele que dá nome à sua principal obra, o Hospital Santo Antônio.

A camareira Zilda Ferreira Santos, 54 anos, que atualmente mora na Suíça, levou sua fé em Antônio para a Europa e para a canonização. Qual cidade ela nasceu? Santo Antônio de Jesus. "Já tive muitas graças alcançadas. Levo a fé em Antônio onde quer que eu vá. Agora, a fé também é na baiana Dulce".

06h28 ● Emoção

"Me sinto, óbvio, emocionado como baiano. Imaginar como um mulher franzina que começou uma obra num galinheiro ..Que viveu abraçada nos pobres, nos perdidos, nos excluídos, chegou até aqui. Mas vendo este luxo recomendo à Igreja Católica que faça o caminho inverso e volte imediatamente ao galinheiro, aos pobres e excluídos porque só assim será santa", diz Nizan Guanaes

06h25 ● Mais baianos no Vaticano

(Foto: Alexandre Lyrio/CORREIO)

Para eles não foi necessário atravessar o Atlântico para estar presente na canonização de Irmã Dulce. Muitos baianos que moram na Europa pegaram vôos de menos de duas horas ou até trens para estar no Vaticano. Caso da bibliotecária Viviane Seixas Silveira, e da turismóloga Iara Dourado, ambas de 45 anos e que moram na Holanda. A amiga Zélia Dourado, de 65 anos, saiu do Brasil e as encontrou na Europa. "Um de nós, baianos, está sendo santificado. Isso é um orgulho", disse Viviane.

06h23 ● Fé internacional

A fé em Santa Dulce já ultrapassa as fronteiras do Brasil e conquista estrangeiros. A suíça Emanuela Mozzettini, 58 anos, conheceu a história da freira através de amigos baianos que moram na Europa. Emanuela já foi três vezes em Salvador, mas só mais recentemente soube mais detalhes da trajetória do Anjo Bom. Agora, além de vir à sua canonização, está marcando para conhecer as obras de Dulce de perto no ano que vem. "Uma mulher que dedicou a vida aos pobres. Vou comprar hoje uma imagem dela", disse Emanuela.

(Foto: Alexandre Lyrio/CORREIO)

06h05 ● Na Roma de cá...

No Largo de Roma, em Salvador, os fiéis já têm a oração da Santa Dulce em mãos.

(Foto: Tailane Muniz/CORREIO)

(Foto: Tailane Muniz/CORREIO)

6h ● Baianos que moram na Europa marcam presença na canonização

Para eles não foi necessário atravessar o Atlântico. Muitos baianos que moram na Europa pegaram vôos de menos de duas horas ou até trens para estar no Vaticano. É o caso da bibliotecária Viviane Seixas Silveira e da turismóloga Iara Dourado, ambas de 45 anos, que moram na Holanda. A amiga Zélia Dourado, 65, saiu do Brasil e as encontrou na Europa. "Um de nós, baianos, está sendo santificado. Isso é um orgulho", disse Viviane.

(Foto: Alexandre Lyrio/CORREIO)

5h40 ● Rui Costa acompanha cerimônia

Governador mandou recado pouco antes de Irmã Dulce ser canonizada. “Já aqui no Vaticano, numa grande expectativa, uma grande emoção, neste dia histórico para a Bahia e para todos que têm fé em Deus, e todos que gostam de ajudar o próximo de ver esse exemplo de vida que agora é santificada, a nossa Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres”, afirmou o governador, que viajou acompanhado da primeira-dama, Aline Peixoto.

05h33 ● Oficialmente Santa!

Irma Dulce já e santa. O Papa leu a fórmula da canonização às 10h33 (horário italiano), transformando Dulce em santa.



(Foto: AFP)

(Foto: AFP)

"Que emoção acompanhar a canonização do nosso Anjo Bom da Bahia aqui no Vaticano. Nas minhas orações, pedi que ela continue guiando os nossos caminhos e olhando pelos que mais precisam. Salve, Santa Dulce dos Pobres!", escreveu o prefeito ACM Neto.

(Foto: Reprodução/Instagram)

05h18 ● Biografia dos santos está sendo lida

O prefeito da Congregação da Causa dos Santos está lendo oficialmente a biografia de cada postulante a santo. A baiana Irmã Dulce será a quarta dos cinco.

05h12 ● Antes da missa, Maria Rita Lopes Pontes, sobrinha de Irmã Dulce, encontrou com o papa Francisco. Depois da missa, o miraculado José Maurício, que participaria da apresentação artística, também encontrará o pontífice.

05h08 ● Com cantos de aleluia em latim começa a missa de canonização. Na Itália, o relógio local marca 10h08.

Durante a entrada do Papa Francisco, o Coral do Vaticano canta a canção Veni Creator Spiritus. Ele usa vestes brancas com dourado. Parte do traje do papa tem lãs de ovelha feitas no sul da Itália.

4h59 ● Segurança reforçada!

Esse é um sinal de que já o papa Francisco chega para a celebração.

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

4h50 ● Primeira miraculada está em Salvador

A sergipana Cláudia Araújo chegou à vigília no Santuário da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, em Salvador. neste sábado (12), às 18h. "Não tenho palavras para descrever esse momento com Deus e, agora, com Santa Dulce", disse. Fiéis acompanham a oficialização de Dulce enquanto santa do Largo de Roma.

4h46 ● Começa a reza do terço no Vaticano

Antes do início da celebração da missa de canonização de Irmã Dulce e de outros novos quanto beatos da Igreja Católica, começa a reza do terço, às 9h46 (horário italiano). O terço foi rezado em latim, italiano e também teve trechos em inglês e espanhol.

O livro das leituras da canonização de Irmã Dulce tem a imagem da Santa Dulce e sua biografia

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

Autoridades presentes no Vaticano

O vice-presidente Hamilton Mourão está na área reservada para autoridades, na Praça de São Pedro. O prefeito ACM Neto, o vice-prefeito Bruno Reis e o governador do estado, Rui Costa, também estão na canonização.

4h40 ● Tem muito dendê no Vaticano!

O babalorixá Silvanilton da Encarnação da Mata, conhecido como Babá Pecê, está no Vaticano para acompanhar a cerimônia de canonização de Irmã Dulce. Pai de Santo do Terreiro Oxumarê, um dos mais tradicionais de Salvador, no Engenho Velho da Federação, Babá Pecê é admirador de Dulce há muitos anos. Ele representa o carinho que as religiões de matriz africana têm pela freira católica.

(Foto: Alexandre Lyrio/CORREIO)

As fronteiras religiosas nunca foram motivo para separar Dulce dos outros credos. Mas, no caso de Pecê, a ligação com Irmã Dulce é ainda mais próxima. A intervenção direta do Anjo Bom da Bahia salvou a vida da mãe de Babá, que ainda não era babalorixá. Em março de 1990, a Iyalorixá Mãe Nilzete de Iemanjá, mãe de PC, estava internada em um hospital particular da cidade e precisava de uma medicação que não era disponibilizada na rede pública.

Desesperado, Babá procurou a freira no Hospital Santo Antônio. A pedido de Dulce, o Exército Brasileiro disponibilizou o medicamento. "Não tem como explicar a emoção de estar aqui. Quero agradecer a Deus, aos Orixás e a todos os credos religiosos. Ela respeitava todas as religiões", disse o babalorixá.

(Foto: Alexandre Lyrio/CORREIO)

E tem gente do interior também: Juazeiro e Andorinha.

4h28 ● Enquanto isso, na Roma de cá...

Fiéis que desde às 22h estão em vigília à espera da oficialização de Dulce enquanto a primeira santa brasileira, participam de momentos de adoração. Cláudia Araújo, imaculada que participa da concentração, está no Santuário da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, em Salvador.

A advogada Ana Lúcia Aguiar, 55, conta com orgulho que "participou" do primeiro milagre de Dulce. "Porque fui eu quem apresentei Dulce ao padre Almir. Quando ele viu o estado dela, colou a imagem da freira e foi aí que tudo mudou. Na época, eu nem conhecia Claudia, agora somos irmãs", diz a cearense, que veio de Sergipe com a miraculada Cláudia.

(Foto: Tailane Muniz/CORREIO)

Também no Santuário, a jovem Júlia de Jesus, 15, vive o que pra ela "não tem explicação". De família católica, a adolescente conta que fez questão de participar da vigília, onde chegou às 22h. "Para nós, jovens católicos, é milagroso e mágico participar disso aqui, talvez eu não tenha palavras", disse, emocionada.

(Foto: Tailane Muniz/CORREIO)

4h16 ● Falta pouco...

Faltando menos de 1h para o início da cerimônia de canonização da primeira santa brasileira, no Vaticano, clima é de expectativa.

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

Religiosas da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria estão no Vaticano. Padre Edson, reitor da Basílica do Bonfim, de Salvador, está presente também. "Emoção grande. Uma dádiva de Deus", resumiu.

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

Tem família real no Vaticano

O Príncipe Charles comparece à canonização. O cardeal John Newman, que se converteu do Anglicanismo ao Catolicismo, será o primeiro inglês nascido desde o século 17 a ser declarado um santo pela Igreja Católica.

(Foto: Nizan Guanaes/Especial para o CORREIO)

3h40 ● Praça de São Pedro lotada!

Coral da Julia de Canto Gregoriano começa apresentações artísticas na praça de São Pedro, antes da missa de canonização, às 8h40 (horário italiano). Confere!

Esquente!

Margareth e Waldonys cantam Doce Luz.

3h30 ● Tem aniversário na praça de São Pedro!

A freira piauiense Irmã Fátima completa hoje 34 anos e ganhou parabéns das irmãs da Congregação das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena.

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

O parabéns teve direito a música Abençoa-nos, Senhor. Dá o play!



3h ● Fiéis baianos já se concentram na praça de São Pedro, no Vaticano

O relógio marca 8h no Vaticano e faltam cerca de duas horas para a canonização de Irmã Dulce. Enquanto isso, fiéis se concentram na praça de São Pedro, local onde acontece a cerimônia.

Baiana de Antônio Cardoso, a professora Josenice Ribeiro vive atualmente em Mônaco e está no local. "Eu conheci Irmã Dulce em 1982, no hospital dela. Eu tive que fazer estágio e o dia que conheci ela foi divisor de águas, de muita emoção. Vi o quanto ela se doava aos pobres, se dedicava intensamente. Estar aqui hoje é uma grande emoção pra mim pelo fato de conhecê-la, pelo fato dela ser da minha terra, da Bahia. É muito significativo pra mim. É um privilégio. Estou muito grata a Deus e depois a Irmã Dulce", destaca.

Josenice está na praça com a amiga e também baiana Suzana Albernaz, que mora na Europa há 32 anos: "Estou representando todos os baianos devotos que não podem estar aqui. Ela fez coisas incríveis e merece muito mais do que isso".

Josenice Ribeiro e Suzana Albernaz

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

2h43 ● Olha eles!

A cantora Margareth Menezes, o músico Waldonys e o padre Antônio Maria chegaram no Vaticano, em Roma, por volta da 7h43 (horário italiano). Os dois artistas serão as atrações musicais da cerimônia de canonização, ao lado do maestro e miraculado José Maurício, o homem que voltou a enxergar após rezar para Dulce. Eles cantarão no chão da praça de São Pedro.

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

***

2h18 ● Exatamente às 7h18 (horário italiano) os portões para entrar no Vaticano foram abertos.

Antes de entrar na praça de São Pedro, onde acontecerá a canonização de Irmã Dulce e mais quatro beatos, fiéis passam por uma primeira revista e por um raio X. Só pode entrar no local quem tem um ingresso vermelho em mãos.

Hora do raio X para entrar na sede da Igreja Católica em Roma, na Itália

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

Por lá, encontramos Laura, Roseneide e Ana, que têm suas trajetórias marcadas por Irmã Dulce. Laura e Roseneide ainda são funcionárias das obras e Ana já foi por 23 anos. Ambas mantém vivo o legado de amar e servir ao próximo deixado por Dulce no Centro de Assistência a Pessoa com Deficiência (CAPD).

Laura Queirós é líder do CAPD, que era conhecido por Dulce como 'a pupila dos olhos' pelo trabalho de acolhimento com jovens com deficiência. "A sensação de estar continuando a obra dela é uma alegria muito grande. A obra cresceu muito depois que ela morreu. Perpetuar isso é muito bom. Todos os funcionários ajudaram a essa canonização acontecer", diz Laura.

A terapeuta ocupacional Roseneide Calazans orgulha-se de ter a carteira de trabalho assinada por Dulce. Conheceu a freira e sua forma de trabalhar a inspira até hoje: "Conheci Irmã Dulce e aprendi muito com ela. Vim para cá por tudo que aprendi com ela. Eu estou muito emocionada por ter conhecido uma santa. O fato de eu estar aqui é um milagre que ela proporcionou".

Só entra no Vaticano quem tem esse ingresso vermelho

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

Já o contato de Ana Dantas com as obras de Dulce tem uma história de mais de duas décadas. Ela foi fisioterapeuta na Osid por 23 anos. "Comecei trabalhar nas obras em 94, dois anos após a morte de Dulce. Foi justamente no setor dos moradores do CAPD. As pessoas que trabalham lá são dedicadas, e vão trabalhar para se doar. Não é pelo salário, pelo trabalho, mas pelo que vê e sente", afirma.

'Exemplo de fé e união'

Quem também conheceu Irmã Dulce é a baiana Angelina Silva."Ela era uma mulher frágil e caridosa ao mesmo tempo. Minha filha mais velha não podia engravidar e fez vários tratamentos. Mas depois que rezamos para Dulce ela engravidou. Hoje, meu neto Antoni tem sete anos", conta, ressaltando a freira baiana deixou um exemplo de fé e união.

Angelina está no Vaticano com a também baiana Elieci Silva Santos, cabeleira nascida do Nordeste de Amaralina, e com os brasileiros Luciene Melo, de Salvador, e Juari Lira, de São Paulo, Católica, Elieci mora há 13 anos na Itália e faz questão de replicar a história da feira baiana. "Tenho amigos aqui que não acreditam em Deus. Eu estava ontem mesmo contando para eles como ela ajudou o escritor Paulo Coelho. Mostrei que ela ajudava a todos. Agora ela é uma santa do mundo", conta.

Angelina, Elieci, Luciene e Juari Lira

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

2h ● Amanheceu no Vaticano, em Roma

Advogada alagoana, Maria Leda está na fila para a canonização da Santa Dulce dos Pobres. Ela mora em São Paulo há 33 anos e, assim que soube da oficialização de Irmã Dulce como santa, começou a organizar a viagem para a Itália. Ela falou com o CORREIO às 7h do Vaticano.

'O Brasil precisa de mais exemplos de caridade e simplicidade como o dela', afirma Maria Leda ao CORREIO

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

Muitos brasileiros estão na fila para entrar no Vaticano

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

Religiosos de diversas partes do mundo também acompanharão o evento

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

01h41 ● Luzes ligadas na praça de São Pedro!

6h41 no Vaticano e logo mais será dado o acesso ao público com ingressos.

Olha Irmã Dulce ali! Nossa Santa Dulce dos Pobres logo mais será canonizada, na praça de São Pedro

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

Muita gente vai para o Vaticano fazer exercícios físicos. Esse grupo de ciclistas italianos chegou cedinho para pedalar. Fizeram foto e seguiram no pedal! (Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

1h25 ● Fiéis já começam a chegar na praça São Pedro, no Vaticano

Voluntária em São Paulo, a brasileira Cristina André Miliorança foi para o Sínodo da Amazônia junto com o indígena Constantino. O evento realizado pela Igreja Católica reúne 250 participantes, dentre eles 184 bispos e 35 mulheres, para discutir a situação da igreja na região amazônica e questões ligadas ao meio ambiente e aos povos indígenas. "Dulce é um exemplo do que há de melhor no mundo", afirma, ao jornalista Jorge Gauthier.

Constantino e Cristina

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

Missionária na comunidade Shalon em Israel, a baiana Keila Andrade Brito chegou cedo ao Vaticano para ver de perto a canonização de Irmã Dulce. "Como missionária, vejo ela como uma inspiração e uma prova de que é possível amar e servir ", disse a baiana.

Keila chegou ao Vaticano antes das 6h

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

Freira há 55 anos, a religiosa indiana Irmã Cristina faz parte da Congregação Franciscanas Filhas da Divina Providência e foi para o Vaticano acompanhar a devoção em Maria Teresa (beata indiana que também será canonizada neste domingo). "Fiquei impressionada com a história de Dulce também. A devoção nela vai crescer muito.Ela é um exemplo", afirma.

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

1h19 ● Segurança reforçada!

No Vaticano ainda são 6h19 da manhã, mas os fiéis já começam a se acumular no Vaticano. A segurança na sede da Igreja Católica foi reforçada.

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

00h59 ● Será que tem gente ansiosa no Vaticano?

O relógio bate quase 6h da manhã no Vaticano, Itália. O chefe de reportagem Jorge Gauthier já está no Vaticano e flagrou a fila montada quatro horas antes da cerimônia começar.

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

A praça de São Pedro, onde acontecerá a cerimônia, ainda está vazia.

(Foto: Jorge Gauthier/CORREIO)

00h50 ● Chegamos ao Vaticano!

Após ser a primeira pessoa a desembarcar na estação de metrô Ottaviano, que dá acesso ao Vaticano, por volta das 5h50 (Itália), o chefe de reportagem do CORREIO, Jorge Gauthier, é o primeiro jornalista a chegar no local que acontecerá a canonização de Irmã Dulce. Ou seja, o CORREIO é o primeiro veículo do mundo a chegar no local.



23h (Salvador, Bahia) ● Homenagem especial

Antes mesmo do domingo chegar, o engenheiro civil e filho da miraculada Cláudia Cristiane dos Santos, 50 anos, Assis Araújo Junior, 29, fez uma homenagem para a freira baiana, que curou sua mãe após grave hemorragia, em 2011: "Que Irmã Dulce continue intercedendo por nós e por todos aqui na terra e que possamos seguir o seu exemplo a serviço do próximo!

SANTA DULCE DOS POBRES", comemorou, em seu Instagram.

A ciência não explicou: Cláudia Cristiane dos Santos recebeu a graça de Dulce há 18 anos, após parto do segundo filho, Gabriel Araújo (Foto: Reprodução/Instagram)

Confira trecho da postagem:

Ao chegar na maternidade com minha tia e minha prima para ver o meu irmão percebi que algo não estava bem, na minha cabecinha de criança era para minha família está alegre e eu via naquele momento muitas pessoas tristes e chorando, inclusive o meu pai que me abraçou e chorou muito, nunca vou esquecer disso. Meu pai estava inquieto, apreensivo, triste. Perguntei logo pela minha mãe após ver meu irmão e todas as pessoas da família que estavam comigo choraram, ali eu sabia que nada estava bem, a resposta era que minha mãe logo estaria em casa.

Os dias se passavam e minha mãe não voltava para casa, ela não tinha melhora e perdia muito sangue. Ao precisar de sangue eu presenciei o pior dia da minha , eu via muito corre corre, nesse dia tive a noção apesar de criança que minha mãe poderia não voltar. Que desespero foi esse dia, eu entrei em uma casa e ouvi minha tia conversando que minha mãe não estava bem e que ela estava precisando de muito sangue, foi aí onde não aguentei e comecei a chorar pedindo para ver minha mãe.

Vendo meu desespero e com a transferência da minha mãe para Aracaju, fiquei na casa dos meus tios onde sempre passava minhas férias escolar, minha tia rezava comigo e falava que minha mãe votava logo, a todo momento eles me distraiam.

Como foi difícil para todos os meus familiares, como sofremos e rezamos juntos todos os dias! Deus ouviu as nossas orações e enviou o seu anjo, a nossa santa, Santa Dulce dos Pobres!

Mãe a senhora foi agraciada com um milagre, através da intercessão de Irmã Dulce. Deus quis que a senhora ficasse conosco! Que Irmã Dulce continue intercedendo por nós e por todos aqui na terra e que possamos seguir o seu exemplo a serviço do próximo! SANTA DULCE DOS POBRES

22h (Salvador, Bahia) ● Começa, em Salvador, vigília no Santuário de Irmã Dulce

Ao lado da sede das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), o Santuário de Irmã Dulce recebe vigília à espera das canonizações na noite deste sábado (12) e na madrugada deste domingo (13). Missa presidida pelo bispo auxiliar dom Marco Eugênio Galrão deu início à vigília.

A partir das 5h da manhã de domingo (13), o público que está na capital baiana poderá acompanhar, através de um telão instalado no interior do Santuário - que fica na Avenida Dendezeiros do Bonfim, Largo de Roma - a cerimônia de canonização do Anjo Bom da Bahia, direto da Praça São Pedro, no Vaticano

(Foto: Osid/Reprodução)

Passo a passo da missa da canonização

1. Antes da missa, acontece uma apresentação artística com Margareth Menezes, Waldonys e José Maurício;

2. O coral do Vaticano dá início à missa com o canto inicial para a entrada do Papa Francisco, que logo depois saúda os fiéis e inicia a celebração;

3. O italiano Dom Angelo Becciu, cardeal prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, faz uma leitura da biografia de cada um dos novos santos;

4. Na sequência, começa o cântico dos santos, onde são ditos os nomes de vários deles;

5. O rito da canonização segue com os postuladores da causa de cada santo, que vão até o papa e pedem a inclusão desses santos nos altares da igreja;

6. Em seguida, o papa lê um texto em latim, que torna os beatos oficialmente santos. Esta é a fórmula que pode ser usada, segundo o Vaticano:

"Em honra da Santíssima Trindade, pela exaltação da fé católica e para incremento da vida cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo e Nossa, depois de refletir por muito tempo, ter invocado a ajuda divina e ouvido a opinião de muitos Irmãos no Episcopado [bispos], declaramos e definimos Santos os beatos [aqui entram os nomes dos novos santos] e os inscrevemos no registro dos santos, estabelecendo que em toda a Igreja eles sejam devotamente honrados entre os santos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo".

7. Uma música de canto gregoriano é cantada para celebrar;

8. O cardeal prefeito pede que o papa faça uma "carta apostólica", documento que formaliza a canonização;

9. A partir daí, a missa continua normalmente até o cântico final;

10. Está prevista que, após a missa, o Papa Francisco reze, como em todos os domingos, a Oração do Ângelus, ou oração do meio-dia.

Onde ver nas paróquias

Os devotos que quiserem se reunir para assistir, juntos, à canonização de Irmã Dulce, podem fazer isso a partir das 4h30 de domingo (13), no santuário dedicado à futura santa, localizado na Av. Dendezeiros, bairro do Bonfim, em Salvador. No local, a cerimônia será exibida em um telão de 15 metros quadrados.

Além disso, no Santuário da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, os fiéis passarão a noite em vigília, que terá início às 22h deste sábado (12). Às 5h de domingo quem estiver no local poderá assistir, ao vivo, a retransmissão da Missa de Canonização presidida pelo Papa Francisco, no Vaticano. Logo após a Celebração, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Marco Eugênio Galrão Leite de Almeida, fará a leitura do Decreto de criação do Santuário Santa Dulce dos Pobres.

No bairro do Saboeiro, a atual Comunidade Santíssimo Sacramento será a Matriz da primeira paróquia no mundo dedicada à Santa Dulce dos Pobres. A criação da paróquia também será no domingo, às 7h30, quando o bispo auxiliar, Dom Estevam dos Santos Silva Filho, fará a leitura do Decreto e presidirá a primeira Missa na nova paróquia. Antes, por volta das 4h30, as portas do templo serão abertas para acolher os fiéis que assistirão, ao vivo, a retransmissão.

No Uruguai, a Paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II também terá um telão montado na Matriz, para que os fiéis possam acompanhar a retransmissão a partir das 5h. Já às 8h o pároco, padre Thomas Mariae Xavier, presidirá a Missa.

Na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Pau da Lima, a celebração pela canonização de Irmã Dulce contará com uma procissão que sairá da Igreja Nossa Senhora das Graças (Colina Azul), às 8h, e seguirá até a Matriz (fim de linha de Pau da Lima), onde haverá a Missa Solene.

Os paroquianos da Paróquia Divino Espírito Santo (Vale dos Lagos) também acompanharão a retransmissão da Missa de Canonização, às 5h, na Matriz. Em seguida, por volta das 7h30, será celebrada a Missa e às 9h acontecerá a entronização e a bênção da imagem da Santa Dulce dos Pobres, com visita à capela interna dedicada a ela, na Matriz.

A Missa da Canonização de Irmã Dulce também será retransmitida na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Mata Escura, a partir das 5h. Logo após, haverá a Laudes Solene. Neste dia (13), os paroquianos têm um motivo a mais para celebrar: 1 ano da Ordenação Sacerdotal do vigário paroquial, padre Ailan Tadeu, que será marcado pela Missa, às 17h, na Comunidade Cristo Rei.

Na Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Acupe de Brotas) a canonização de Irmã Dulce será celebrada no dia 13, junto com a festa de Nossa Senhora de Fátima – neste dia é celebrada a última aparição da Mãe de Jesus aos pastorzinhos, em Fátima. Às 18h terá início a Procissão Luminosa, com as imagens de Nossa Senhora de Fátima e de Irmã Dulce, saindo do Colégio Nossa Senhora da Conceição (Brotas) e seguindo até a Matriz, onde será celebrada a Missa, presidida pelo pároco, padre Valter Ruy.

Onde ver na TV

Dos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, Maria Beltrão e Gerson Camarotti apresentam a solenidade a partir das 5h da manhã, com comentários do Monsenhor André Sampaio e participação dos correspondentes Ilze Scamparini e Rodrigo Carvalho diretamente do Vaticano.

A cerimônia será transmitida por Globo, GloboNews e G1. Às 6h40, a Globo encerra sua transmissão, mas o G1 e a GloboNews continuam acompanhando a repercussão no Vaticano e no Brasil em tempo real.

A TVE inicia sua transmissão também às 5h, com apresentação de Jhonatã Gabriel. Ao longo da cerimônia, a emissora vai exibir conteúdos sobre a história da beata, sua trajetória e as Obras Sociais, um dos maiores complexos de saúde com serviço gratuito do Brasil. A transmissão pode ser acompanhada também pelo portal da TVE.

Quem não conseguir assistir pela manhã terá outra chance: a cobertura especial será reexibida no mesmo dia, às 21h.

Emissoras religiosas, como Canção Nova, Aparecida e Rede Vida também realizarão a cobertura ao vivo. O Santuário de Irmã Dulce, na Av. Dendezeiros, terá um telão para transmitir ao vivo a cerimônia.

