Velório e enterro de Helena Fialho foram realizados no Cemitério Jardim da Saudade

Helena Fialho teve a despedida digna e honrosa que merecia. Foi nesta quarta-feira (24), na Capela H do Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, em Salvador. Estiveram lá, os amigos de toda a vida, os familiares e os colegas da Faculdade, além dos funcionários da empresa e da casa. Foi comovente ver a emoção de seus colaboradores mais próximos - e isso revela mais do que qualquer coisa o que a pessoa é. Helena morreu nessa quarta, no Hospital Aliança, onde foi internada no final de janeiro para tratar da Covid-19. Deixa o marido, Eduardo Fialho, 3 filhos – Larissa, Érica e Alvinho – e uma legião de amigos e de admiradores. Durante a vida, Helena ajudou a muitos – impossível listar – e no momento mais difícil, da despedida final, foi homenageada com todo o carinho que sempre distribuiu. Jamais precisará ser lembrada porque nunca será esquecida.



