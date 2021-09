Vem, Primavera! Tire dúvidas ao vivo sobre flores no CORREIO nesta quarta-feira (22)

Vem celebrar a chegada da primavera com muitas cores, flores e informação de qualidade no primeiro ao vivo da coluna SE PLANTE! Dia 22 de setembro, às 14h, @brizamenezes bate um papo com Valmor Adenium no Instagram do @correio24horas. Vamos saber mais sobre o cultivo de flores na Bahia e conferir uma demonstração prática sobre manejos da Rosa-do-Deserto, esta suculenta tão adorada pelos baianos!

Valmor Terres ou Valmor “Adenium”, como é mais conhecido no mercado de plantas, é gaúcho e residente na Bahia há duas décadas. Junto com a esposa soteropolitana Paula Oliveira, criou há 14 anos a empresa @rosadodesertovalmor, especializada em Rosas-do-Deserto. A sede, localizada em Abrantes (Camaçari), reúne mais de 50 mil plantas em estoque. Com a pandemia, o negócio cresceu e a produção precisou ser ampliada para dar conta dos pedidos vindos de todo o Brasil. Atualmente, 80% das vendas são realizadas via internet, incluindo plantas em tamanhos diversos, sementes, substratos, adubos e defensivos para Rosa-do-Deserto.

Se plante e assista, hein?!!

