Vendas na pandemia: e-commerces têm lucro mesmo em cenário complexo

É inegável que a expansão do Coronavírus trouxe um cenário desafiador para as empresas. Muitos negócios fecharam as portas, outros tantos tiveram que se adaptar para sobreviver ao período. Uma exceção neste momento complexo são os e-commerces, beneficiados pelo crescimento das vendas online em um momento em que o isolamento social se tornou uma necessidade.

No entanto, por mais que as pessoas estejam mais dispostas a comprar pela internet durante o período em que estão em casa, se sair bem no momento desafiador também exige que as lojas online adotem algumas estratégias importantes. Entre elas, diversificar seu público, adaptar seus canais e, também, não se esquecer de outros elos da sua cadeia, como parceiros e fornecedores.

A INVICTUS, marca de vestuário e equipamentos do segmento tático com sede em Palhoça (SC), foi uma das empresas que não se deixou abater pelo cenário e se reinventou no período de pandemia. Com mais de 1.500 pontos de venda no Brasil e faturamento de R$ 52 milhões em 2019, a marca apostou na flexibilidade e ações específicas para esse momento delicado.

Vendas para o consumidor final

Uma das estratégias adotadas pela empresa, que comercializa desde mochilas táticas até peças de vestuário e acessórios, foi se aproximar do consumidor final por meio do seu e-commerce.

Atualmente, o grande público da INVICTUS continua sendo as multimarcas que revendem seus produtos. No entanto, com o período de isolamento social, a empresa expandiu sua atuação junto ao cliente final, com aumento da vendas de 7% para 14% para esse público. Por mais que tenha acontecido uma mudança de hábitos nos consumidores, esse resultado só foi possível porque a empresa tinha presença digital antes da pandemia.

Com a loja virtual a pleno vapor pode atender também a quem gostaria de comprar seus produtos táticos sem intermediários, também com uma logística preparada para que as entregas diretas aos clientes acontecessem sem problemas.

Apoio para os parceiros

Além de saber aproveitar possíveis oportunidades, durante períodos de crise, outra estratégia importante é apoiar os parceiros, principalmente os de menor porte, que estão mais suscetíveis a oscilações de mercado.

Entre as ações adotadas pela INVICTUS nesse sentido estão compartilhar informações com os parceiros, como dicas financeiras e de vendas; além de ter congelado os preços dos produtos por 60 dias. A empresa de SC também aumentou o prazo de pagamento para os lojistas, e ofereceu descontos para pedidos à vista e flexibilizou a política de preços nos pontos de venda.

Os resultados dessas ações se reverteram em números: em maio, o faturamento da empresa cresceu 24% em relação ao mesmo período do ano passado. “O e-commerce cresceu aproximadamente 200% em relação ao período pré-pandemia”, disse Guilherme Granzinolli, fundador e diretor de operações da INVICTUS.

Crescer mesmo em períodos desafiadores é possível. Para isso, é importante saber aproveitar as oportunidades que surgem, garantir que o negócio está preparado para cenários complexos e não se esquecer da importância de, também, apoiar parceiros e fornecedores.