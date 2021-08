Vendedor de salgados que viralizou tocando piano fará shows no Shopping Barra

A praça central do Shopping Barra, em Salvador, parou na sexta-feira passada (30) para apreciar uma apresentação singela, de um homem desconhecido, que de passagem pelo local, deu na telha de tocar no piano o clássico 'My Way', de Frank Sinatra. As imagens rodaram o Brasil e, após serem postadas no perfil Razões para Acreditar, viralizaram instantaneamente.

Na ocasião, (quase) ninguém sabia a identidade do músico, mas depois de toda a repercussão, a coisa mudou de figura. O pianista é Adilson Rafael da Cruz, ou Dirceu Teclados, nome artístico do jovem senhor que atualmente vive da venda de salgados. Pai de 3 filhas, casado há 28 anos, Dirceu vem de uma família de músicos e aprendeu a tocar piano com seu talento autodidata.

Como conta a assessoria do shopping, "os descaminhos da vida o afastaram da música e um infortúnio o fez passar sérias dificuldades. Quando viu o piano do Barra, sentiu vontade de compartilhar a emoção dos acordes."

Dirceu confidenciou que seu maior sonho é ser reconhecido pela arte ao teclado. "Sonhos se realizam, Dirceu!", avisa o shopping, que o convidou para apresentações no local a partir desta sexta-feira (6), das 16h às 18h, assim como nesse sábado (7). Tem ainda uma terceira apresentação, em pleno Dia dos Pais, domingo (8), das 15h às 17h.

