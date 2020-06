Vera Fischer é dispensada da Globo após 43 anos de empresa

A política de redução de custos da Globo fez mais uma vítima. Estrela da emissora nos anos 1980 e 1990, Vera Fischer, de 68 anos, foi dispensada pela empresa. Isso acontece mesmo a atriz estando reservada Além da Ilusão, novela das seis que substituirá Nos Tempos do Imperador em 2021. As informações são do site Notícias da TV.

Na última quinta-feira (4), o ator José de Abreu anunciou que também deixará a Globo no fim de junho, após 40 anos de casa. Sexta (5), foi a vez de Miguel Falabella confirmar que também sairá da empresa, após 39 anos. A emissora está promovendo demissões após ver suas receitas caírem em 30% com a pandemia do novo coronavírus.

Em nota enviada pela Globo ao Notícias da TV, a dispensa de Vera Fischer foi confirmada. O fim do vínculo, porém, não significa que ela não aparecerá mais no canal: agora, sua volta em novelas ou séries terá que ser negociada por obra certa, com contratos que duram apenas durante as gravações e exibições. Isso vale para o papel dela em Nos Tempos do Imperador.

"Nos últimos anos, temos tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro. Com isso, temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção, de desenvolvimento de negócios e também de gestão de talentos", diz a nota da Globo, enviada ao Notícias da TV.

"Assim, em sintonia com as transformações pelas quais passa nosso mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas de parceria com seus talentos. Vera Fischer, assim como outros talentos, tem abertas as portas da empresa para atuar em futuros projetos em nossas múltiplas plataformas", continuou o comunicado.