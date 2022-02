Verdadeira Anna Delvey aproveita sucesso de 'Inventando Anna' e volta às redes sociais

A série "Inventando Anna", disponível na Netflix, atraiu ainda mais olhares para a vida da falsa milionária Anna Delvey e sua história passou a ser conhecido mundialmente. O seriado, criado por Shonda Rhimes, retrata como uma garota de 20 e poucos anos se passou por herdeira de uma fortuna para viver envolta ao luxo da alta sociedade americana.

Anna Sorokin, a mulher russa que inspirou a personagem principal da série, foi presa em 2017 sob acusação de dar calotes que totalizaram US$ 275 mil, ou cerca de R$ 1,4 milhão na cotação atual. Dois anos depois, ela foi condenada à prisão e a pagar uma multa de US$ 24 mil e a devolver cerca de US$ 200 mil para uma de suas amigas lesadas por seus esquemas.

Sorokin, no entanto, tem aproveitado a grande exposição dos golpes para voltar à ativa nas redes sociais, das quais estava afastada há meses, segundo a Folha.

Depois de mais de dez meses sem nenhuma atividade, a conta de Sorokin no Instagram, na qual ela ainda se apresenta como Anna Delvey, publicou uma foto reproduzindo matéria da revista americana Insider na qual ela relata sobre a vida na prisão onde se encontra e o documentário da Netflix.

Sorokin ainda postou uma foto de cena da série com a atriz Julia Garner interpretando Delvey diante do mar com um vestido vermelho, lenço e óculos escuros. "Inventando a mim mesma", ela escreveu na legenda.