Vereador defende recuperação e reabertura da Igrejinha de Sant'Ana

Foto: Ascom/Claudio Tinoco

O vereador Claudio Tinoco (Democratas) apresentou, nesta sexta-feira (11), um projeto de indicação à Câmara Municipal de Salvador defendendo a recuperação e reabertura da Igrejinha de Sant'Ana.



O templo religioso, localizado no Largo da Dinha, no Rio Vermelho, está fechado e se deteriorando por falta de manutenção. Os representantes da Igreja afirmam não ter recurso para bancar a reforma.



"Acredito que a Prefeitura de Salvador pode intermediar uma solução para essa importante igreja, que já virou um cartão postal de Salvador. Conversas devem ser travadas com a Arquidiocese e parcerias firmadas com entidades da comunidade do bairro, como a Associação de Moradores e Amigos do Rio Vermelho (AMARV)", defendeu Claudio Tinoco.

O vereador ainda destacou que a restauração abre espaço para que projetos culturais possam ser realizados no equipamento. "Nada impede que a igreja abrigue um centro cultural, como alguns moradores já se manifestaram, assim como um receptivo turístico por conta da importância do local. É uma ideia interessante e que agrega para a história do bairro do Rio Vermelho", disse Tinoco.



O projeto de indicação foi encaminhado para a Câmara Municipal de Salvador e deve percorrer as comissões designadas e posteriormente ser avaliada em plenário, para em seguida ser enviada para análise da Prefeitura de Salvador.