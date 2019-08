Vereador é multado em R$ 30 mil por acessar pornografia na Câmara Municipal

Foto: Reprodução

O vereador Celestino Denardin (PSD) ficava de olho em outras coisas além do interesse da população de Braganey (PR) quando ia para a Câmara de Vereadores da cidade. O edil foi multado em R$ 30 mil pelo Ministério Público Estadual por acessar conteúdos pornográficos usando um computador da casa.

Quem desconfiou dos acessos à sites nada republicanos foi o presidente da Câmara, Adriano da Silva Zielinski. Ele abriu um inquérito civil para apurar acessos à estes conteúdos, cujos indícios apontavam fortemente para Denardin, que acabou confessando a má conduta.

Pego no flagra, o vereador assinou um Termo de Ajustamento de Conduta e se comprometeu a não mais realizar qualquer ato contrário aos princípios de integridade e moralidade da Câmara. O dinheiro da multa será revertido aos cofres municipais.

Segundo nota divulda por Zielinski, o regimento interno prevê que a conduta de Denardin pode gerar a quebra de decoro parlamentar. Ele destaca que a Câmara "tomará todas as providências pertinentes, não sendo conivente de forma alguma com condutas imorais praticadas por qualquer um dos vereadores que compõe o corpo legislatido do município".