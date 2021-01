Vereador escapa de ser atingido por raio e grava susto com o celular; confira

O vereador José Omar, da cidade de Minduri, no sul de Minas Gerais, passou por um grande susto no último domingo (10), em seu município. O parlamentar estava filmando a paisagem local quando foi surpreendido por um raio que caiu bem próximo onde José Omar estava localizado. Apesar do susto, o vereador não se machucou, e afirma que vivenciou um milagre.

"Só posso conversar com vocês porque é um milagre de Deus. Não morri porque não era a minha hora. “Levantei gritando de medo e fui para dentro do carro com o meu amigo. Depois que a adrenalina abaixou, perguntei se o celular havia explodido e vi o vídeo com o momento", afirmou José Omar ao portal BHAZ.

Antes do incidente acontecer, é possível ver o vereador elogiando a paisagem da cidade de Minduri. "É natureza de Deus. Vou te falar. Olha, céu limpinho. Ali já começa [a chuva]. Céu limpo, está de sol, agora olha pra você ver como que está o Minduri”, diz, antes do raio atingir o chão.

Confira abaixo o vídeo completo do momento: