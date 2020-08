Vereador pede que Horto Florestal seja oficializado como bairro de Salvador

Sérgio Guanabara, Coda Costa e Duda Sanches (Foto: Alô Alô Bahia)

O vereador Duda Sanches (DEM) esteve em reunião com o secretário de Desenvolvimento e Urbanismo, Sérgio Guanabara, para solicitar que a Prefeitura oficialize o Horto Florestal como bairro de Salvador. Durante o encontro, Sanches pediu que seja regulamentado um projeto já aprovado pela Câmara Municipal, de 2017, de autoria do então vereador Tiago Correia (PSDB).

"Estive com o secretário de Desenvolvimento e Urbanismo, Sérgio Guanabara, que foi absolutamente prestativo e atencioso com o pleito. Devemos, nas próximas semanas, finalizar essa questão", nos disse Duda Sanches.

O democrata ainda lembra do que aconteceu durante a pandemia do novo coronavírus, quando moradores do Horto Florestal tiveram serviços restringidos por conta do lockdown aplicado no bairro de Brotas. “Esse é um exemplo prático do que estamos visando corrigir”, aponta Sanches.

Mudança

Presidente da Associação de Moradores do Horto Florestal (AmoHorto), Coda Costa diz que a mudança é necessária para que pleitos da região sejam devidamente atendidos. "Quando você classifica tudo como Brotas, a prefeitura entende que o bairro se Brotas pede reforma em escadas drenantes e isso não é uma necessidade nossa. Então isso vai nos ajudar a acelerar a resolução de nossas demandas. Brotas é enorme, o Candeal é Brotas, o Engenho Velho é Brotas", narrou.

Procurado pelo Alô Alô Bahia, Guanabara confirmou que a regulamentação está em discussão. “Estamos em análise desse e de outros pedidos de intervenção para criar novos bairros em Salvador. Os estudos já estão prontos. Resta apenas eu levar para apreciação e deliberação do prefeito (ACM Neto)”.