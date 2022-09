Vereador preso por estupro de vulnerável na Bahia tem filiação suspensa pelo PT

A direção executiva do PT da Bahia suspendeu nesta terça-feira (20) a filiação do vereador Roger Enfermeiro, de Banzaê, que foi preso na segunda acusado por estupro de vulnerável contra uma garota de 13 anos. Ele se entregou em Ribeira do Pombal. Em nota, o PT baiano diz que tomou conhecimento da "gravíssima denúncia" contra o político ontem e decidiu pela medida. Além disso, uma comissão vai fazer a apuração disciplinar do fato.

O PT diz que repudia o crime e expressa sua solidariedade à vítima, aos familiares e a todas as mulheres que sofrem violência no país. Diz ainda que tem compromisso em combater todas as formas de violência contra a mulher.

“A história de luta das mulheres e homens do PT contra o machismo, que tem na violência física a mais cruel manifestação de covardia, nunca poderia admitir tal situação e não será desta vez que passará impune. Desde a fundação, o PT defende e luta por uma sociedade com igualdade de gênero. Toda a nossa trajetória é de fortalecimento da luta das mulheres e pela efetiva participação nos rumos do partido, como estratégia para enfrentamento ao patriarcado e ao machismo, seja na luta social, seja nas instâncias partidárias”, afirma a secretária de Mulheres do PT Bahia, Jazian Mota.

O caso

Roger Bruno Freitas de Santana, mais conhecido como Roger Enfermeiro, se apresentou na delegacia de Ribeira do Pombal com um advogado e lá foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal, Júri, de Execuções Penais e Infância e Juventude da cidade.

Mais detalhes sobre a investigação não podem ser divulgados, porque o caso corre sob segredo de Justiça, segundo a polícia.

O presidente da Câmara de Banzaê, Fernandes Campo do Brito, disse que a equipe jurídica está analisando o caso. "Pegou todo mundo de surpresa", afirmou. "É um assunto novo pra gente, não recebemos nenhum comunicado do MP nem da polícia. O jurídico da Câmara está se informando sobre o inquérito", diz. Só depois, haverá definição sobre se alguma medida será tomada.

Conhecido como Roger Enfermeiro, o vereador do PT foi o mais votado da última eleição na cidade, com 8,97% dos votos. Ele está no seu primeiro mandato e é segundo secretário da Câmara.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do vereador.