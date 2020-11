Vereador tenta impedir rival de sair de casa e briga acaba na delegacia

Uma briga entre dois candidatos a vereador acabou se tornando caso de polícia na cidade de Itatim, no interior da Bahia.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, no final da manhã deste domingo (15), dia que ocorrem as eleições municipais, um dos candidatos percebeu uma movimentação estranha na porta da sua residência, impedindo a sua saída, e acionou a polícia.

Uma equipe do 11º Batalhão da Polícia Militar foi enviada até o local e constatou que um político, que também concorre a vaga no Poder Legislativo, participava do tumulto.

Após o desentendimento dos candidatos, ambos foram conduzidos até a delegacia da cidade e a Justiça Eleitoral foi comunicada.