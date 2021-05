Vereadora do Recife é agredida com spray de pimenta pela PM em ato contra Bolsonaro

A vereadora Liana Cirne (PT) prestou queixa na Polícia Civil de Pernambuco por agressão praticada pela Polícia Militar durante manifestação contra o governo Bolsonaro neste sábado (29/5), no Centro do Recife. Um vídeo postado nas redes da parlamentar - a mais votada do Partido dos Trabalhadores na cidade - mostra ela recebendo um jato de spray de pimenta lançado por um policial militar de dentro de uma viatura da RadioPatrulha. A parlamentar é atingida exatamente no rosto e, sob efeito do gás, cai no chão, sendo socorrida por uma amiga.

O episódio acontece na Ponte Princesa Isabel, acesso direto ao Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual, e que tinha um bloqueio de veículos militares. Nas imagens, Liana Cirne aparece seguindo e falando com um grupo de PMs. Os militares entram no veículo e parecem ignorar os argumentos da vereadora, que insiste em segui-los. Os PMs entram na viatura e, ao se aproximar do veículo, a vereadora é surpreendida pelo jato de spray atirado pelo policial que estava sentado no banco do passageiro da viatura.

Segundo a assessoria de imprensa de Liana Cirne, ela foi socorrida para a UPA da Abdias de Carvalho, na Zona Oeste do Recife, com lesões nos olhos e dificuldade para respirar. Em seguida, foi para a Central de Plantões da Polícia Civil, em Campo Grande, na Zona Norte da capital, prestar queixa contra a agressão.