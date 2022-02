Vereadores denunciam prefeitura de Cruz das Almas por armazenamento indevido de donativos

Os vereadores de Cruz das Almas, no recôncavo baiano, Thiago Chagas e Paulinho Policial divulgaram um vídeo nas redes sociais para denunciar que dezenas de cestas básicas e roupas, que deveriam ter sido doados para as pessoas que sofreram com as enchentes no interior da Bahia, estão armazenados de forma irregular em um galpão da cidade gerido pela prefeitura local.

Além das doações dos moradores de Cruz das Almas, no galpão também havia kits de alimentos distribuídos pelo Governo Federal. Todos os itens estavam armazenados sem nenhuma proteção, amontados no chão.

Na manhã desta quarta-feira (9), os dois vereadores, que fazem oposição a atual gestão municipal, estiveram pela segunda vez no espaço e verificaram que, após a denúncia, feita na terça-feira (8) com a divulgação do vídeo, os itens foram retirados do local.



A Prefeitura de Cruz das Almas emitiu nota de esclarecimento informando que houve um atraso na distribuição dos donativos e que os alimentos estariam há 11 dias no galpão. Completou que os itens serão entregues na cidade de Ubaíra.

Assista: