Vestido longo é a pedida do litoral

Não tem jeito, o vestido longo conquista a mulherada que vive no litoral pela sua praticidade e conforto. Acaba sendo também uma peça versátil e base perfeita para muitas composições. Quer fazer diferente? Se joga em uma cor mais inusitada. Essa campanha da marca baiana ISI Brand (@isi.brand), fotografada pelo fotógrafo Vinicius Moreira, tem bem essa vibe e serve como uma ótima inspiração. Depois é só pensar nos acessórios e cada qual criar a sua historinha fashion.

Versátil

Uma pochete esportiva capaz de combinar com qualquer look urbano. Se a ideia é dar aquele upgrade na produção bem basiquinha do dia-a-dia, ela se encaixa perfeitamente. Porém, se o pensamento gira em torno de algo maximalista, é também acessório perfeito para esse visu incrementado. Rolou sentimento? Descola a sua no e-commerce da C&A (cea.com.br). Preço: R$ 152,90.

Achadinho

Hora de investir em uma t-shirt irreverente para deixar o visu de todo santo dia com mais personalidade. O vixe amou o modelito de tee do e-commerce OQVestir (oqvestir.com.br), da marca FYI. Dica de stylist: joga com uma legging mais uma botinha que o lookinho está pronto. Custa R$ 104,90.

O pisante

Atrás de uma botinha para chamar de sua? Pois os modelos batizados de “Chelsea” são os queridinhos dos fashionistas e dão uma pitada rocker de imediato. Essa, na versão branca, você arremata na lojinha virtual da Nephew ( nephew.com.br) e sai por R$ 289,90.

Fun

Que tal um acessório divertido para injetar uma boa dose de bom humor no visu? Curte o conceito menos não é mais’ e se joga na onda do lúdico quando pensa nas composições fashion? Então, esse anel da Ziziglow (ziziglow.com.br) foi feito para você. Preço: R$ 89.

Aquela bossa

Uma cesta cor de rosa pode fazer a diferença na sua mesa e dar aquele charme na hora refeição. Já imaginou colocar os pães nela e servir com bossa no café da manhã? Mas se você quiser mudar a utilidade, a peça se adapta com maestria. Pode colocar toalhas de rosto no banheiro. já anota a ideia. Onde achar? Site da SouQ (souqstore.com.br). Custa R$ 39.