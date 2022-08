Vestido 'nu' de R$ 3,2 mil entra para lista de mais quentes do mundo da moda

É como se não estivesse usando nada - literalmente. O "naked dress", vestido nu em tradução literal, entrou recentemente para a lista de produtos mais quentes no mundo da moda. Ele está em terceiro lugar do ranking criado pelo "The Lyst Index", uma plataforma de pesquisa de mercado deste setor econômico.

Quente e salgada, visto que a peça custa R$ 3,2 mil. Ele foi criado pelo estilista Jean Paul Gaultier e pela artista Lotta Volkova.

A criação tem chamado atenção por onde passa. Um relato sobre a experiência de usar a peça viralizou após uma mulher fazer um relato ao jornal inglês The Times.

"Você me deu um susto", disse uma pessoa que passou pela mulher na rua. "É bem assustador", afirmou outro, enquanto olhava para a consumidora de cima até embaixo. Um terceiro classificou como "nojento".

O vestido tem a cor da pele da mulher e retratava o corpo nu em três dimensões realistas, tanto na frente quanto nas costas. Todo o estoque esgotou logo após ser colocado à venda online quando foi lançado, em maio.