Vetados, Tréllez e Alemão desfalcam o Vitória contra o Botafogo-PB

O Vitória ganhou duas baixas contra o Botafogo-PB. O lateral direito Alemão e o atacante Santiago Tréllez estão fora do duelo de quarta-feira (18), às 20h30, no Barradão, válido pela 6ª rodada da Série C do Brasileiro. O colombiano está com dor na coxa e passará por exame para identificar se há lesão, mas já foi vetado pelos médicos do clube, bem como Alemão, que está tratando de dor na lombar.

Tréllez começou no banco e entrou no segundo tempo na última partida do Vitória, na derrota por 1x0 para o Fortaleza, no Barradão, pela Copa do Brasil. Daniel Bolt, Roberto e Luidy formaram o trio ofensivo titular. Diante do Botafogo-PB, o técnico Fabiano Soares deve manter Luidy e colocá-lo para jogar junto com Alisson Santos e Guilherme Queiroz. Dinei não entra em campo há quase um mês e não foi relacionado para os últimos dois jogos.

Não serão as únicas mudanças. Com a ausência de Alemão, a tendência é que Iury volte a jogar em sua posição de origem, na lateral direita. Sanchez, que não pôde atuar na Copa do Brasil porque já havia defendido a Portuguesa-RJ na competição, retorna à lateral esquerda. Indisponíveis antes por já terem defendido o Atlético de Alagoinhas no torneio, Dionísio e Miller devem ser escalados no meio-campo. Mateus Moraes vai ganhar nova chance na zaga, ao lado de Danilo Cardoso.

Além de Tréllez e Alemão, seguem fora os zagueiros Rafael Ribeiro e Ewerton Páscoa. O primeiro até já voltou a fazer alguns trabalhos com o grupo, mas sob a supervisão da preparação física. O segundo ainda está na transição.

Recém-contratado, o atacante Rafinha é um dos 23 relacionado para o jogo. Ele está concentrado, mas ainda aguarda regularização. Nesta terça-feira (17), ele realizou um trabalho individual montado pela preparação física o clube. O grupo finalizou a preparação para o jogo contra o Botafogo-PB esta manhã.

A provável escalação do Vitória diante do Botafogo-PB tem Lucas Arcanjo, Iury, Danilo Cardoso, Mateus Moraes e Sanchez; João Pedro, Dionísio e Miller; Alisson Santos, Guilherme Queiroz e Luidy.

Com apenas quatro pontos, o Vitória ocupa o 17º lugar na tabela de classificação da Série C. Para deixar a zona de rebaixamento, o Leão precisa vencer o jogo contra a equipe paraibana, que aparece na 9ª colocação, com nove pontos e também precisa do triunfo, só que para entrar no G4 e assumir a vice-liderança do campeonato.