Veterinária de 29 anos é assassinada no centro de Teixeira de Freitas

Uma médica veterinária de 29 anos foi assassinada a tiros no centro de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, na noite desta quinta-feira (23).

De acordo com informações da Polícia Civil, a mulher, identificada como Crislaine Boldrini Faé, tinha saído do trabalho e estava indo para casa, de moto, quando foi abordada por dois homens em uma outra motocicleta.

Assustada, a veterinária, que ainda estava com o uniforme do local onde trabalhava, tentou fugir, invadiu a contramão e perdeu o controle da moto, batendo em um carro que vinha na direção contrária. Os criminosos também se chocaram contra o carro e dispararam quatro tiros na jovem. A batida aconteceu na rua Pedro Medeiros Guerra.

Após assassinar Crislaine, a dupla de criminosos fugiu e deixou cair a arma utilizada no crime. Populares chegaram a chamar uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para socorrer a médica veterinária, mas o óbito foi constatado no local.

A polícia investiga autoria e motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

Crislane era de Rio Bananal, no Espírito Santo, mas morava em Teixeira de Freitas. Ela será enterrada na sua cidade natal.