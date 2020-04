Veterinários e outras 14 categorias são convocados para combate à Covid-19

O Ministério da Saúde publicou portaria que determina o cadastro de profissionais de 14 categorias da área de saúde que vão ser submetidos a capacitação, em caráter emergencial, para trabalhar no Sistema Único de Saúde (SUS) no combate ao novo coronavírus.

Além de médicos, a portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (2) convoca: pisicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais e até veterinários (veja lista completa abaixo).

De acordo com o Ministério da Sáude, os profissionais poderão ser requisitados por estados, municípios ou Distrito Federal para atuar na assistência aos usuários do SUS. A portaria, no entanto, não especifica qual o tipo de assistência será prestada.

Ainda de acordo com a publicação, os profissionais da área de saúde devem obrigatoriamente preencher um cadastro no site do Ministério da Saúde. Ao fim do processo, o inscrito receberá um link para realizar um curso de capacitação à distância, que segue os protocolos oficiais combate ao coronavírus aprovados pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (Coes).

O profissional que não finalizar o cadastro e concluir o curso de capacitação será reportado ao conselho federal de cada categoria.

Confira as categorias convocadas:

Serviço social

Biologia

Biomedicina

Educação física

Enfermagem

Farmácia

Fisioterapia

Terapia ocupacional

Fonoaudiologia

Medicina

Medicina veterinária

Nutrição

Odontologia

Psicologia

Técnicos em radiologia