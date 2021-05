Viaduto de metrô desaba e deixa mais de 20 mortos no México

Pelo menos 20 pessoas morreram e 65 ficaram feridos após um viaduto com um trem de metrô ter desabado na Cidade do México, na noite dessa segunda-feira (3). A estrutura caiu em cima de alguns carros que circulavam na avenida Tláhuac.

Estrutura caiu em cima de carros

(Foto: Divulgação)

A prefeita da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, informou que os feridos foram transferidos para oito hospitais. Ao menos 7 pessoas estão em estado grave. Segundo ela, já foi iniciada uma revisão estrutural de toda a linha 12 do metrô e uma investigação aprofundada sobre o caso.

O viaduto da linha 12 do Metrô, que vai de Mixcoac a Tláhuac, ruiu entre as estações Los Olios e Tezonco, por volta de 22 horas. A linha 12 do metrô permanece fechada e 490 ônibus vão operar para cobrir o serviço.