Viaduto Gabriela será totalmente interditado a partir desta segunda (27)

O viaduto da Gabriela, que liga o Vale do Canela ao bairro da Graça, será totalmente interditado a partir da segunda-feira (27). De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o bloqueio é necessário para que as obras de recuperação no local, que começaram em outubro, avancem.

A previsão é que o viaduto seja liberado e fluxo seja normalizado até o próximo dia 14. A obra é de responsabilidade da Superintendência de Obras Públicas (Sucop).

Os veículos provenientes da Graça em direção ao Comércio terão como opção de tráfego acessar o Vale do Canela e fazer o retorno utilizando o viaduto da Graça, próximo à faculdade da Administração da Ufba, que passará a ter sentido único de tráfego para o Canela. Já os que quiserem seguir para a Avenida Contorno devem descer a alça de acesso em direção ao Vale do Canela.

Já os motoristas que transitam no Vale do Canela e desejam acessar a Avenida Princesa Leopoldina, na Graça, continuarão fazendo mesmo trajeto normalmente, seguindo até o Viaduto Menininha do Gantois (que dá acesso ao Campo Grande) e fazendo o retorno abaixo deste viaduto, retornando pelo Vale do Canela até o acesso à Ladeira da Gabriela, logo após o supermercado Hiperideal.

Agentes de trânsito estarão no local para orientar os condutores sobre as mudanças.