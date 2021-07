Viaturas são atacadas com tiros e garrafadas após PM encerrar festa em Porto Seguro

Viaturas da Polícia Militar (PM) foram atacadas por populares após policiais encerrarem uma festa clandestina, com mais de 300 pessoas, na localidade de Vila Valdete, no município de Porto Seguro, na noite do último domingo (25).

A festa foi encerrada por equipes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Porto Seguro) e da Companhia Independente de Policiamento de Proteção Ambiental (CIPPA). De acordo com o comandante da unidade, tenente-coronel Alexandre Costa de Souza, os policiais receberam uma denúncia anônima revelando aglomeração e foram verificar. Ao chegar na localidade, as viaturas foram atacadas com tiros e garrafas.

“Utilizamos agentes químicos para dispersar os presentes”, contou o oficial. O oficial revelou ainda que homens não identificados atiraram contra as viaturas e fugiram. Ninguém ficou ferido. Um aparelho de som foi apreendido.