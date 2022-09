Vice-artilheiro do Vitória, Tréllez festeja boa fase e foca no Paysandu: 'É o jogo de nossa vida'

Santiago Tréllez voltou ao Vitória com dois objetivos. Ajudar o clube a conseguir o acesso e retomar a própria carreira. Decisivo na reta final da Série C do Brasileiro, ele está bem perto de alcançar ambas as metas. Vice-artilheiro do Leão no campeonato, o centroavante anotou o sexto gol contra o Figueirense, domingo passado, no Barradão.

'Estou retomando minha carreira. Nos anos passados, eu não tinha sequência. O futebol é números. Estou muito feliz por ter me reencontrado aqui, o faro de gols. Eu sou Vitória e espero ficar muito tempo aqui", projetou Tréllez. O único gol do jogo contra a equipe catarinense permitiu ao Vitória depender apenas das próprias forças para conquistar o acesso à Série B de 2023.

"Sabemos que é o jogo de nossa vida e temos que ganhar para não depender de outro resultado. Estamos focados nisso, e sei que vamos conseguir o objetivo que é acesso", vibrou Tréllez.

Para subir, o rubro-negro só precisa vencer o já eliminado Paysandu, sábado (24), às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida contra o adversário paraense será a 24ª de Tréllez na temporada. "Estou bem feliz. No começo sei o quanto foi difícil. Não me adaptar, mas sim pegar o ritmo que eu precisava, também peguei a confiança que precisava. Agora tenho essa confiança em mim", disse o atacante.

Tréllez só tem menos gols que Rafinha, artilheiro rubro-negro, com oito gols. O colombiano garante que no elenco rubro-negro os objetivos coletivos estão acima dos individuais.

"Pensamos principalmente em ajudar o clube. Não tem vaidade de conseguir objetivos individuais. Logicamente que qualquer jogador, ainda mais nós artilheiros, gostaríamos de ser artilheiros do campeonato. Mas o foco é ajudar o clube. Qualquer um que faça o gol do acesso nós vamos ficar felizes", pontuou.

Tréllez e todo o elenco do Vitória fizeram nesta terça-feira (20), na Toca do Leão, o segundo treinamento preparatório visando o jogo contra o Paysandu. João Burse comandou atividades técnicas e táticas focadas no confronto.

"A gente sabe que ainda não conseguiu os objetivos, mas estamos trabalhando para ir para Belém para ganhar. Tomara que eu possa fazer gols, mas se não conseguir, que a gente ganhe seja com qualquer um fazendo gol".