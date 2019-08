Vice-governador João Leão está internado no Hospital Aliança

O vice-governador da Bahia, João Leão (PP),73 anos, está internado no Hospital Aliança desde domingo (6), quando se sentiu mal. A informação é da coluna Satélite.

Ele, que é responsável pela secretaria de Desenvolvimento Econômico, passa bem, mas foi aconselhado a diminuir o ritmo de trabalho. Em comunicado à imprensa divulgando nesta segunda-feira (5), o governo informou que o estado de saúde de Leão pe considerado estável.

"Comunicamos que o estado de saúde do vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, João Leão, é considerado estável. Ele passa bem e encontra-se em observação no Hospital Aliança, em Salvador, apenas para realizar uma bateria de exames de rotina", diz a nota.