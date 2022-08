Vice-prefeito de Alcobaça é preso por posse ilegal de arma em Teixeira de Freitas

O vice-prefeito de Alcobaça, Paulo Duarte Barros, de 67 anos, foi preso no sábado (13) por posse ilegal de arma em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Ele foi detido pela Polícia Militar quando dirigia com sinais de embriaguez.

O político foi abordado por uma equipe da Companhia Independente de Polícia Especializado (CIPE/Mata Atlântica) na Avenida Presidente Vargas, quando dirigia uma Amarok de maneira considerada perigosa, trafegando em zigue-zague pela via.

Os PMs notaram que o motorista tinha sinais de embriaguez, mas ele se recusou a fazer teste para comprovar. Em uma busca no carro, os PMs acharam um frasco vazio, um revólver 38, cinco munições e cerca de R$ 1,2 mil em dinheiro.

Paulo foi levado primeiro para um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde se negou a fazer o bafômetro. Após receber voz de prisão, foi levado para a delegacia de Teixeira de Freitas, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma e embriaguez ao volante.

Ele foi liberado após pagar cerca de R$ 20 mil de fiança. A reportagem não conseguiu contato com a prefeitura ou o vice-prefeito para comentar o caso.