Vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin irá coordenar a equipe de transição

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin foi o nome escolhido por Lula para coordenar a transição dos trabalhos entre a gestão Bolsonaro e o novo governo em formação. A definição aconteceu nesta terça-feira (1) em reunião com a presença da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e Alozio Mercadante, responsável por elaborar o plano de governo do presidente eleito.

Alckmin terá sob seu comando uma equipe de 50 pessoas, formada por quadros do atual governo e do governo em formação. A equipe de transição despachará do prédio do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.

Em governos anteriores do PT, o coordenador da equipe de transição acabou se tornando ministro de peso. É o caso de Antonio Palocci, que coordenou a transição no primeiro mandato, em 2002, e virou ministro da Fazenda.