Vicente sofre lesão grave e desfalcará o Vitória por seis meses

Geninho terá uma baixa no time no jogo que marcará sua reestreia no comando do Vitória. O lateral esquerdo Vicente contundiu o joelho direito e foi vetado pelos médicos do jogo contra o Glória, quarta-feira (23), às 21h30, no Barradão, válido pela segunda fase da Copa do Brasil. O confronto é único e quem vencer avança na competição nacional. E o pior: a lesão foi tão séria que ele desfalcará o Leão até da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador passará por cirurgia na próxima semana e o tempo de recuperação é de aproximadamente 6 meses.

Vicente esteve em campo nos 10 jogos que o Vitória disputou nesta temporada, sete deles como titular, e era o dono da posição. Salomão é o substituto imediato, mas Geninho testou outras alternativas para a lateral esquerda durante o treino tático e técnico realizado nesta segunda-feira (21). A atividade foi fechada à imprensa e os detalhes dela não foram divulgados pelo clube.

Titular nos três primeiros jogos do Vitória na temporada, Salomão não agradou, foi mandado para o banco e de lá só saiu para substituir Vicente no finalzinho do triunfo contra o Vitória da Conquista, no Baianão, no dia 13 de fevereiro, última vez que esteve em campo.

Inicialmente, a ideia de Geninho era utilizar o treino desta segunda para comandar um coletivo, como fez no domingo (20), mas o treinador preferiu realizar um trabalho tático para aprimoramento ofensivo e defensivo, com ajustes de marcação e criação. Enfrentamento entre defensores e atacantes, além de finalização com cruzamentos e cobranças de pênaltis, também fizeram parte da atividade.

O elenco do Vitória encerrará a preparação para o jogo contra o Glória na manhã de terça-feira (22), na Toca do Leão, e iniciará a concentração em seguida. Essa é a quinta passagem de Geninho pelo rubro-negro. Ele assumiu o time na sexta-feira (18) após demissão de Dado Cavalcanti.